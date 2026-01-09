Rayados invita al diseño de su Jersey Alternativo: ¿cómo y cuándo participar?

Los Rayados de Monterrey en conjunto con PUMA realizarán una convocatoria sin precedentes en la historia del club, en la que aficionados albiazules tendrán que echar a volar su imaginación y crear el jersey alternativo que utilizarán los Rayados y Rayadas durante la Temporada 26-27.

Con la intención de reconocer la pasión, identidad y creatividad de la mejor afición de la nación, la convocatoria invita a todos los aficionados rayados a plasmar su pasión en el diseño de un nuevo jersey para su equipo.