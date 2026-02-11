Historial de fichajes femeninos: lista de las jugadoras más caras del fútbol femenino

A medida que el fútbol femenino sigue creciendo en todo el mundo, también lo hace el récord de traspasos de este deporte. De hecho, solo en 2025, el récord mundial se batió nada menos que cuatro veces. Esto significa que el dinero que el Chelsea pagó en el verano de 2020 para fichar a Pernille Harder, la mayor cifra de la historia del fútbol femenino, ahora se encuentra bastante más abajo en la lista de los traspasos más caros, ni siquiera entre los 30 primeros.

Keira Walsh ocupó el lugar de Harder y se situó en lo más alto de esa lista en el verano de 2022, pero su traspaso del Manchester City al Barcelona ya ni siquiera figura entre los 15 primeros, ya que la propia centrocampista inglesa fue parte de un acuerdo más caro en enero de 2025, cuando regresó a Inglaterra para fichar por el Chelsea.

Entonces, ¿cuáles son los traspasos más lucrativos de la historia del fútbol femenino? GOAL desglosa los acuerdos más caros que se han visto hasta la fecha en este deporte...