AFP
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Se desvela: el «as pendiente» que ha llevado a José Mourinho de vuelta al Real Madrid, con el «Special One» decidido a saciar esa molesta sed de títulos
En busca de la esquiva corona europea
La primera etapa de Mourinho en el Bernabéu (2010-2013) batió récords nacionales y acabó con el dominio del Barcelona, pero se quedó sin la ansiada ‘Orejona’. A pesar de tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones, el portugués dejó una sensación de asunto pendiente.
Ahora, tras la reelección dePérez, el veterano técnico regresa con la misión de saciar su sed de títulos continentales. Ya la ganó con Oporto e Inter, y lograrlo en Madrid sería el factor decisivo que le convenció para aceptar el cargo de nuevo, según AS.
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Pérez consigue el regreso de su «Special One»
El regreso del técnico de 63 años llega con un gran cambio en el Bernabéu. Pérez, recién reelegido para otros cuatro años, ya se alineó con el entrenador que cimentó el éxito actual del club. «Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando más títulos», declaró Pérez a la afición, al tiempo que expresaba su «orgullo por el regreso de José Mourinho, uno de los mejores entrenadores del mundo».
Pérez ha recordado que la primera etapa de Mourinho reconstruyó la mentalidad del equipo antes de la racha de seis títulos europeos en once años. Con su mandato garantizado hasta 2030, el presidente confía en que el técnico portugués devuelva la disciplina y el espíritu ganador a una plantilla que ha sufrido en las dos últimas temporadas.
Una nueva era con un cuerpo técnico ya conocido
Se espera que Mourinho llegue a Valdebebas con un círculo de confianza. El nombre más mencionado es el de Pepe, quien, según el periodista Ramón Álvarez de Mon, tiene muchas opciones de incorporarse al cuerpo técnico. El legendario defensa, que jugó 125 partidos bajo las órdenes del técnico, conoce a fondo el ADN del club, un activo clave para el nuevo proyecto.
Según AS, la reestructuración técnica podría incorporar a João Tralhão, Pedro Machado y el analista Roberto Merella, todos del último equipo de Mourinho en el Benfica.
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En busca de la próxima superestrella de 150 millones de euros
El regreso del «Special One» coincide con la vuelta al famoso modelo de fichajes «galácticos» del club. Con un presupuesto desorbitado que le quema en los bolsillos, Pérez ya busca fichajes estrella para electrificar al público del Bernabéu. Corre el rumor de que prepara una oferta récord de 150 millones de euros por Michael Olise, del Bayern de Múnich, pese a la advertencia del club alemán. El nuevo proyecto de Mourinho podría seducir a cualquier jugador mientras el Real Madrid busca recuperar su hegemonía mundial.