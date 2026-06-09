El expresidente de la UEFA, Michel Platini, presenta una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Platini denunció a Infantino ante la justicia francesa por tráfico de influencias y difamación, según la AFP. También implicó al exdirector jurídico de la FIFA, Marco Villiger, y al expresidente del Comité de Auditoría, Domenico Scala.

Platini busca esclarecer las maniobras que, a su juicio, buscaron impedir su elección como presidente de la FIFA. La demanda es el capítulo más reciente de una disputa que comenzó cuando se frustraron sus aspiraciones de suceder a Sepp Blatter al frente del organismo.