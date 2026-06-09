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El expresidente de la UEFA, Michel Platini, presenta una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino
Platini emprende acciones legales por las repercusiones de 2015
Platini denunció a Infantino ante la justicia francesa por tráfico de influencias y difamación, según la AFP. También implicó al exdirector jurídico de la FIFA, Marco Villiger, y al expresidente del Comité de Auditoría, Domenico Scala.
Platini busca esclarecer las maniobras que, a su juicio, buscaron impedir su elección como presidente de la FIFA. La demanda es el capítulo más reciente de una disputa que comenzó cuando se frustraron sus aspiraciones de suceder a Sepp Blatter al frente del organismo.
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Platini exige rendir cuentas por las presuntas acciones.
El equipo legal de Platini asegura que existió una campaña coordinada para dañar su reputación y frenar su llegada a la presidencia de la FIFA. Además de la denuncia penal en Francia, el exfutbolista prepara una demanda civil contra la FIFA para reclamar una indemnización por las pérdidas que atribuye a la investigación ética.
Platini asegura que una campaña de desprestigio alteró el rumbo de la gestión futbolística y, con esta nueva acción legal, busca limpiar su nombre e identificar a los responsables de su salida del organismo.
Una controversia originada en la investigación de pagos de 2015.
En 2011, Blatter autorizó un pago de 2 millones de francos suizos a Platini por servicios de consultoría realizados entre 1998 y 2002. El retraso en el pago alertó a los investigadores.
En 2015, al conocerse la operación, ambos recibieron largas sanciones que les apartaron del fútbol. Platini, entonces favorito para suceder a Blatter, se retiró de la carrera, lo que facilitó la victoria de Infantino —entonces secretario general de la UEFA— en las elecciones de febrero de 2016. Desde entonces, Infantino ha sido reelegido dos veces sin oposición.
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Nuevas disputas legales podrían reavivar viejas polémicas
La denuncia penal y la demanda civil que Platini prepara mantendrán bajo el foco uno de los mayores conflictos de gobernanza del fútbol. Estos procedimientos podrían reavivar el escrutinio sobre la investigación de 2015 y la posterior sucesión presidencial en la FIFA.