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«Ganar trofeos» y clasificarse para la Liga de Campeones: Evangelos Marinakis convence a Jack Colback, héroe del ascenso del Nottingham Forest
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Cuando Marinakis compró el Nottingham Forest
Marinakis tomó las riendas del City Ground al comprar el entonces equipo de la Championship en mayo de 2017. En aquel momento se hablaba de proyectos a cinco años que devolverían al Forest a la élite.
Esas cotas se alcanzaron de forma milagrosa bajo el legendario Brian Clough, pero el fútbol de primera división había faltado en Trentside desde 1999 y el bicampeón de la Copa de Europa no tenía aventuras continentales desde 1996.
Ascenso y clasificación para las semifinales de la Carabao Cup, la FA Cup y la Europa League
El ascenso a la Premier League llegó en 2022, dentro del plazo de cinco años. Steve Cooper llevó al Forest a la máxima categoría tras ganar los play-offs en Wembley. Desde entonces, cuatro técnicos más se han sentado en el banquillo durante la agitada temporada 2025-26.
Además, el equipo alcanzó las semifinales de la Europa League, rompiendo una sequía de 30 años sin competiciones europeas, después de llegar a las semifinales de la Carabao Cup y la FA Cup.
Sin embargo, la permanencia se ha sufrido más de lo deseado por Marinakis, quien promete mayores inversiones en los próximos mercados para alcanzar metas más ambiciosas.
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¿Podrá Marinakis llevar títulos y la Liga de Campeones al City Ground?
Al preguntarle si Marinakis puede traer títulos y llevar al equipo a la Liga de Campeones, Colback —héroe del ascenso de 2022— declaró a GOAL, en colaboración con Bally Bet: «Recuerdo que lo mencionó justo después del ascenso. Como jugadores pensábamos: “No sé, parece pronto”». Sin embargo, cumplió: la temporada pasada estuvo a punto de entrar en la Champions y esta llegó a semifinales de la Europa League.
«Seguro que volverán a fichar bien. En la Premier no puedes quedarte quieto; el club es fantástico y merece más éxitos europeos y trofeos».
Marinakis encarna a la perfección la mentalidad de la «ciudad rebelde» de Nottingham.
Desde su regreso a la Premier League, el Forest y Marinakis acaparan titulares. En el City Ground nunca hay aburrimiento; los Reds tienen al líder ideal, y en Nottingham se asume la legendaria mentalidad de «ciudad rebelde» de Robin Hood.
La afición y el vestuario están ilusionados. El exdelantero galés Rob Earnshaw, otro ídolo local, habló con GOAL sobre las excentricidades de Marinakis, siempre orientadas al bien del club: «Cuando el señor Marinakis sale al campo y saluda a los jugadores en el túnel, para mí no hay nada de malo en ello.
En Grecia, como propietario tienes derecho a entrar al vestuario y salir al campo; es parte del juego: hablas con los jugadores y estás en el centro. Así percibes mejor lo que ocurre en el club».
No tengo ningún problema con ello y creo que el señor Marinakis ha hecho un trabajo fantástico. Es muy implacable, decidido y directo, pero en los últimos cinco o seis años ha llevado al club donde debe estar: a la Premier League, jugando en Europa y viviendo grandes noches. Esos momentos son lo que todo aficionado del Forest quiere.
Disfruto viéndolo implicarse; ha sido increíble y merece reconocimiento, pues no solo ha invertido, sino que se ha entregado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje loco, pero no sería el Forest si fuera aburrido y careciera de personalidad.
«El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta eso. No deberían limitarse a estar ahí sentados sin que se les oiga en la tribuna. Forman parte del club de fútbol y su personalidad se nota. Estoy totalmente a favor de eso».
El Forest, dispuesto a volver a invertir de cara a la temporada 2026-27
Los rumores de fichajes arden en el City Ground: llegan y se van jugadores para que el técnico Vitor Pereira tenga una plantilla competitiva en 2026-27, capaz de acabar entre los siete primeros y de brillar en las copas.
Podrían surgir nuevos héroes a orillas del Trent, pues algunos jugadores de ese perfil, como Colback, han vuelto a un entorno familiar.
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, quiere reconocer a los jugadores de base con larga trayectoria. Al exguardameta Mark Crossley se le encargó formar la primera selección All-Stars Vets, un equipo de leyendas que celebra el fútbol base.
Con la ayuda de otras leyendas del club, Crossley conformó el equipo Bally Bet All-Stars, que vivió una experiencia de primer nivel: dejó los campos de barrio y jugó en el City Ground contra una selección de exjugadores el 28 de mayo.