Thun Descripción general

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Super League crestSuper League

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
5Basilea crestBasilea73131212010
L
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D
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6Lucerna crestLucerna72321013-39
D
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7Thun crestThun62131117-67
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8FC Zúrich crestFC Zúrich72141118-77
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9FC Vaduz crestFC Vaduz72051617-16
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