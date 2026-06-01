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Tom Maston

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Entrenador europeo del año: Mikel Arteta, Luis Enrique y los 20 mejores técnicos de la temporada 2025-26 según GOAL - clasificación

Opinion
Liga de Campeones
M. Arteta
Luis Enrique
V. Kompany
Cesc Fàbregas
U. Emery
H. Flick
P. Guardiola
Arsenal
Paris Saint-Germain
Barcelona
Bayern Múnich
Manchester City
Inter Milán
Premier League
Primera División
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Primeira Liga
Europa League
C. Chivu
A. Iraola
F. Farioli
P. Sage
J. Schuster
P. Matarazzo
S. Hoeness
R. Le Bris
K. Andrews
P. Bosz
D. Schreuder
D. McInnes
M. Lustrinelli
Premiership
Como
VfB Stuttgart
Friburgo
Real Sociedad
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Sunderland
Hearts
PSV Eindhoven
Lens
NEC Nimega
Thun
FEATURES

La temporada europea 2025-26 ha terminado, igual que la 2024-25: con el París Saint-Germain alzando la Copa de Europa tras la final de la Liga de Campeones. El sábado venció al Arsenal en Budapest en un duelo más igualado que la goleada ante el Inter en Múnich, y lo celebró con la misma ilusión: ya tenía el doblete tras ganar la Ligue 1.

Arsenal por fin ganó la Premier League, y también triunfaron Bayern, Inter y Barcelona en sus ligas. La victoria del PSG evitó el monopolio inglés, pues Aston Villa y Crystal Palace conquistaron la Europa League y la Conference League.

Los técnicos de esos equipos vivieron temporadas magníficas, pero no fueron los únicos: otros lograron campañas de cuento de hadas o triunfos inesperados. ¿Quiénes fueron los mejores entrenadores del curso?

Los redactores y editores de FootballCo en toda Europa han intentado responderla. Este es nuestro top 20:

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    Antes de empezar la temporada, el Brentford era candidato al descenso: el novato Keith Andrews reemplazaba a Thomas Frank y el equipo perdía al capitán Christian Norgaard y a los delanteros Bryan Mbeumo y Yoane Wissa, autores de 39 goles la campaña anterior.

    Sin embargo, en la cancha los Bees demostraron lo contrario: Andrews los llevó al noveno lugar de la Premier, igualando el mejor resultado de la era Frank. La única decepción fue quedarse fuera de Europa por diferencia de goles, ya que solo ganaron dos de los últimos 13 partidos, lo que les costó caro.

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  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    El PSV dominó la Eredivisie, ganó el título con 19 puntos de ventaja sobre el Feyenoord y anotó 101 goles en 34 partidos.

    Tras lograr el tricampeonato, Bosz firmó una extensión de dos años, aunque buscará mejorar en la próxima Champions, donde, pese a vencer a Nápoles y Liverpool, el PSV no alcanzó los octavos.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    El Sunderland invirtió mucho para ser un recién ascendido, y la mayoría de sus fichajes eran jugadores experimentados, pero muchos pronosticaban su descenso de la Premier League en su primera temporada desde 2017. No acercarse ni siquiera a los tres últimos puestos fue un gran logro para Regis Le Bris. Terminar séptimos y con billete para la Europa League superó todas las expectativas.

    El equipo de Le Bris no mostró miedo en su regreso a la élite y, a mitad de curso, ya tenía la permanencia asegurada. Algunos tropiezos en primavera generaron rumores sobre la salida del técnico francés, pero él respondió con victorias sobre Everton y Chelsea para cerrar la campaña y desatar la locura en el Stadium of Light.

    Ah, y le ganaron al Newcastle en casa y fuera... ¡Menuda temporada en Wearside!

  • Dick SchreuderqIMAGO

    17Dick Schreuder (NEC Nimega)

    El NEC Nijmegen solo se ha clasificado para competiciones europeas en tres ocasiones anteriores, pero podría disputar la Liga de Campeones de la próxima temporada tras terminar tercero en la Eredivisie bajo la dirección de Dick Schreuder, lo que le otorga acceso a las rondas de clasificación.

    Schreuder regresó a los Países Bajos tras dirigir al Castellón y, con un 5-0 al Excelsior en su debut, encaminó una temporada brillante: el NEC acabó tercero en la liga y alcanzó la final de la Copa, donde perdió ante el AZ Alkmaar.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    Aunque la temporada del Hearts acabó en decepción, hay que destacar el trabajo de Derek McInnes en Tynecastle. Desde el Aberdeen de Sir Alex Ferguson en 1985, ningún equipo fuera del Celtic o el Rangers había ganado la máxima categoría escocesa, y McInnes estuvo a punto de romper ese duopolio antes de perder ante el Celtic en la última jornada.

    Con el apoyo de Jamestown Analytics, la firma del copropietario Tony Bloom dedicada al análisis de scouting que ha ayudado al Brighton a asentarse en la Premier League, McInnes supo combinar con acierto sus nuevos fichajes, poco conocidos, con los jugadores ya consolidados en Tynecastle. De no ser por una o dos (o tres o cuatro…) decisiones arbitrales cuestionables, bien podría haber recibido como recompensa la medalla de campeón de liga.

  • Mauro Lustrinelli imago images / Pius Koller

    15Mauro Lustrinelli (FC Thun)

    El título de «campeón más inesperado de Europa» para la temporada 2025-26 recae, sin duda, en el FC Thun suizo. El club estuvo a punto de desaparecer tras descender en 2020, pero se recuperó gracias al trabajo del entrenador Mauro Lustrinelli.

    Sin experiencia previa como entrenador de clubes, Lustrinelli primero los ascendió y luego les dio el primer título de su historia en 128 años. El equipo terminó con cinco puntos de ventaja, pero no ganó en los últimos cinco partidos tras asegurar el campeonato.

    Sus logros le han llevado a ser nombrado nuevo entrenador del Union Berlin de la Bundesliga.

  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stuttgart)

    Sebastián Hoeness tomó las riendas del Stuttgart en abril de 2023, cuando era colista de la Bundesliga y estaba cerca del descenso. En tres años ha realizado un trabajo extraordinario y evitó el descenso.

    El cuarto puesto de esta temporada les devuelve a la Liga de Campeones por segunda vez en tres años, y el club llegó a su segunda final consecutiva de la DFB-Pokal, aunque el Bayern Múnich y Harry Kane les privaron del título en Berlín.

    Pese a la derrota, Hoeness, de 44 años, ha demostrado ser uno de los técnicos jóvenes más prometedores de Europa, y es solo cuestión de tiempo que un club mayor confíe en él.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    La Real Sociedad vivió una mala primera vuelta y, en diciembre, estaba a solo dos puntos del descenso cuando Pellegrino Matarazzo tomó el mando. El técnico estadounidense lideró una remontada: en sus primeros quince partidos solo perdió dos, alejó al equipo del peligro y lo llevó a la final de la Copa del Rey.

    En la final de Copa, el equipo igualó 2-2 con el Atlético de Madrid y, tras ganar 4-3 en los penaltis, obtuvo el séptimo título de su historia. Aunque luego bajó el rendimiento, el trabajo de Matarazzo en su primera media temporada fue impresionante.

  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster (Friburgo)

    Julian Schuster llevó al Friburgo a la quinta plaza en su primera temporada y ahora lo ha llevado a su primera final europea, eliminando a Genk, Celta de Vigo y Braga.

    El Aston Villa les superó esa noche, pero eso no resta mérito a los logros de Schuster y su equipo, que volvieron a clasificarse para Europa al terminar séptimos en la Bundesliga y alcanzaron las semifinales de la DFB-Pokal. A sus 41 años, se espera que Schuster sea codiciado por los grandes equipos en los próximos años.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    No fue una de las mejores temporadas del Manchester City —perdió puntos en 15 partidos de liga y cayó en octavos de la Liga de Campeones—, pero Pep Guardiola sacó el máximo de un equipo en transición en su última campaña en el Etihad.

    El legendario técnico integró con éxito a los fichajes Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo y Marc Guehi, y promesas como Jeremy Doku, Nico O'Reilly y Abdukodir Khusanov mostraron buenos avances.

    Tras la fuerte caída del curso anterior, se valoró que plantara cara al Arsenal y conquistara la FA Cup y la Carabao Cup. Se va dejando una base sólida que Enzo Maresca puede seguir construyendo.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    A finales de febrero parecía que el Lens podría arrebatarle la Ligue 1 al París Saint-Germain. El equipo de Pierre Sage aguantó ante los campeones de Europa, y Luis Enrique tuvo que recurrir antes de lo previsto a sus estrellas por culpa de los resultados del Lens.

    Sage sacó el máximo a fichajes como Florian Thauvin y Odsonne Edouard, y aunque el título se escapó, el Lens celebró su primera Coupe de France tras ganar al Niza en la final de mayo. En su primera temporada, Sage no podría haberlo hecho mejor.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Oporto)

    Tras su salida del Ajax, donde el equipo holandés desperdició una ventaja de nueve puntos en las últimas cinco jornadas y el título fue para el PSV, Francesco Farioli podría haberse tomado un descanso. Sin embargo, el italiano aceptó rápidamente el banquillo del Oporto.

    El técnico de 37 años acertó con su elección, pues llevó al club a su primer título de la Liga de Portugal desde 2022, sentenciando el campeonato a falta de dos jornadas, con el Sporting de Lisboa y el invicto Benfica pisándole los talones. Su equipo solo perdió dos partidos ligueros, lo que le devolvió parte de su reputación como uno de los mejores entrenadores jóvenes de Europa.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    El Bournemouth inició la temporada sin su portero ni tres cuartas partes de su defensa titular, y en enero vendió a su mejor atacante, Antoine Semenyo. Cualquier otro entrenador podría haber alegado excusas si los Cherries hubieran caído a los puestos bajos de la tabla. Pero Andoni Iraola no es un técnico cualquiera.

    Iraola reconstruyó rápido la defensa, añadió calidad en otras líneas y el equipo llegó a ser segundo tras perder solo uno de sus nueve primeros partidos. Pero una racha de 11 encuentros sin ganar lo acercó de nuevo al descenso.

    Con Semenyo a punto de ser vendido, el miedo se apoderó del Vitality Stadium. Pero el extremo, rumbo al Manchester City, marcó en el descuento ante el Tottenham y desencadenó una racha de 18 partidos sin perder que llevó al club al sexto puesto y a su primera clasificación europea.

    Si finalmente sustituye a Arne Slot en Anfield, el Liverpool habrá fichado a un gran entrenador.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Como sucesor de Simone Inzaghi, Cristian Chivu asumió el reto de liderar al Inter y reconstruir la plantilla tras la eliminación en la lucha por el triplete. Después de un decepcionante Mundial de Clubes, el técnico rumano reencauzó el rumbo en San Siro y el equipo cerró la temporada con dos títulos.

    Acabaron 11 puntos por encima de sus rivales en la Serie A y conquistaron la Coppa Italia tras remontar al Como en semis y vencer al Lazio en la final.

    Mejor olvidar su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bodo/Glimt, pero Chivu puede estar satisfecho con lo logrado, considerando que solo tenía cuatro meses de experiencia previa en la máxima categoría con el Parma.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcelona)

    Se debate si la arriesgada línea alta de Hansi Flick limita al Barcelona en la Liga de Campeones, pero es innegable su éxito nacional desde su llegada en 2024.

    El Barça revalidó el título de La Liga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pese a las lesiones de Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Frenkie de Jong.

    El estilo de juego de Flick es de los más emocionantes de Europa, y con Joan Laporta dispuesto a invertir fuerte este verano, todo apunta a que la próxima temporada será igual de exitosa.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fábregas (Como)

    Cesc Fábregas ya demostró ser un jugador brillante y ahora confirma que también es un entrenador competente. Después de llevar al Como, recién ascendido, a la zona media de la tabla en su primera temporada, el excentrocampista se propuso esta campaña alcanzar Europa. Aunque pocos lo esperaban, el equipo terminó cuarto en la Serie A y logró por primera vez la clasificación para la Champions League.

    El equipo terminó cuarto en la Serie A y se clasificó por primera vez a la Liga de Campeones gracias a la mejor defensa del torneo (29 goles encajados en 38 partidos) y a los brillantes ataques liderados por Nico Paz.

    Con los principales banquillos ya cubiertos, todo indica que Fábregas seguirá al frente del Como, que se prepara para debutar entre los grandes de Europa.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    El Aston Villa empezó la temporada sin victorias ni goles en sus primeros cinco partidos, lo que generó preocupación por la gestión de Unai Emery y la inactividad en el mercado de fichajes.

    Sin embargo, Emery demostró por qué se le considera uno de los mejores entrenadores de Europa: el equipo mejoró, luchó por el título a finales de año, sufrió un bajón en invierno, pero acabó cuarto y regresó a la Liga de Campeones.

    Además, su victoria en la Europa League confirma que los escépticos se equivocaban.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern de Múnich)

    El Bayern de Múnich fichó a Vincent Kompany tras seis rechazos previos, y el belga respondió con creces: su equipo dio un gran salto adelante en una emocionante temporada en el Allianz Arena.

    Su equipo mostró el fútbol ofensivo más brillante del continente y anotó 122goles para revalidar la Bundesliga, 16 puntos por encima del Borussia Dortmund. Después ganaron la DFB-Pokal y alcanzaron las semifinales de la Liga de Campeones, aunque Kompany lamentó no haber ido más lejos con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz en plenitud.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Tras tres subcampeonatos seguidos y cinco años sin títulos, el Arsenal de Mikel Arteta por fin cruzó la meta y ganó la Premier League. El técnico español abandonó poco a poco el estilo Guardiola y construyó un equipo sólido, capaz de aguantar hasta el final y adaptarse al fútbol más físico y de balón parado que exige la liga.

    Hubo altibajos, pero el Arsenal fue el mejor equipo inglés y solo cayó en la final de la Champions, en los penaltis. Desde que Arteta llegó, el español ha transformado al equipo y merece todos los elogios.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (París Saint-Germain)

    Si el triplete de la temporada pasada no bastó para consolidar a Luis Enrique entre los mejores entrenadores de su generación, reafirmarlo defendiendo los títulos de la Ligue 1 y la Liga de Campeones sin duda lo logra.

    En Liga el PSG sufrió la presión del Lens y cayó eliminado de la Copa de Francia ante el Paris FC, pero el técnico, ex del Barcelona, supo dosificar a sus estrellas para llegar frescas a Europa.

    Su once no fue tan fluido como el del curso anterior, pero conservó uno de los ataques más peligrosos del mundo y lo explotó para asegurar otra campaña inolvidable en el Parc des Princes.