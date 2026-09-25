Crespo advierte de que Ramos «no es un jugador top» en el Milan

El exdelantero del AC Milan Hernan Crespo ha pedido a los aficionados que mantengan la paciencia con Goncalo Ramos tras su lento inicio en Italia. Aunque reconoció la incansable ética de trabajo del delantero portugués sobre el terreno de juego, el argentino insistió en que el fichaje récord del club nunca ha sido un goleador de élite y que siempre dividirá opiniones por su enorme precio.