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Serie A

Serie A Resumen

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Shevchenko envía un emotivo mensaje de apoyo al AC Milan y a Italia

El icono del AC Milan Andriy Shevchenko ha enviado un sentido mensaje de ánimo a su antiguo club y al fútbol italiano en medio de sus persistentes dificultades. Mientras el Milan busca regularidad a nivel nacional, Italia afronta un relevo generacional tras tres fracasos consecutivos en la clasificación para el Mundial con el objetivo de reavivar su prestigio.

A. ShevchenkoAC Milán
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27

Crespo advierte de que Ramos «no es un jugador top» en el Milan

El exdelantero del AC Milan Hernan Crespo ha pedido a los aficionados que mantengan la paciencia con Goncalo Ramos tras su lento inicio en Italia. Aunque reconoció la incansable ética de trabajo del delantero portugués sobre el terreno de juego, el argentino insistió en que el fichaje récord del club nunca ha sido un goleador de élite y que siempre dividirá opiniones por su enorme precio.

H. CrespoG. Ramos
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