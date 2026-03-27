Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de la Serie A

Con la temporada 2025-26 de la Serie A en marcha, el Napoli de Antonio Conte quiere demostrar que lo que ocurrió la campaña pasada no fue una casualidad e intentarán revalidad el título que conquistaron en una intensa competencia que se tuvo que definir en las últimas jornadas del Calcio.

El equipo de Nápoles no tendrá nada sencilla la defensa de su campeonato, pues otros poderosos como Inter, Milan y Juventus desean retomar la gloria del futbol italiano y también otros clubes como Atalanta, Roma y Lazio podrían ser las sorpresas que se metan de lleno a la pelea por alzar el Scudetto.

En esta temporada, habrá presencia mexicana con Santiago Giménez luchando por ser campeón de la mano del AC Milan y Johan Vásquez como capitán del Genoa, los cuales tienen como tarea primordial intentar librar la zona de descenso y luego, pensar en competir por un lugar en puestos de competencias europeas.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA SERIE A

En México, desde hace varios años, la transmisión de los partidos de la Serie A por televisión es exclusiva de la cadena de televisión restringida ESPN, mientras que en streaming, los juegos se pueden seguir a través de la aplicación Disney Plus, la cual tiene planes tanto mensuales como anuales para los usuarios que deseen contratar el servicio.

La Coppa de Italia por otra parte, va por las pantallas de Fox y Caliente TV, mientras que la Supercopa de Italia también se encuentra en poder de ESPN y Disney Plus.

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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