Xolos de Tijuana vs América, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Xolos de Tijuana recibe al América este viernes 9 de enero en el Estadio Caliente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y 19:00 horas locales, como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Xolos de Tijuana vs América del torneo Clausura 2026

El equipo fronterizo arranca el nuevo semestre con sed de revancha tras su inverosímil eliminación en cuartos de final el certamen pasado ante Tigres y se fijan como primer objetivo, volver a meterse a la Liguilla para aspirar al título, mismo que se les ha negado desde el 2012.

Por su parte, los Azulcremas una vez más se presentan como uno de los favoritos al campeonato y buscan comenzar su andar en el nuevo año con el pie derecho en una cancha complicada como lo es Tijuana, tras un 2025 en el que no pudieron alzar ningún trofeo y se les negó un histórico tetracampeonato.

Cómo ver Xolos de Tijuana vs América, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Xolos de Tijuana vs América

Liga MX - Clausura Estadio Caliente

El partido se disputa este viernes 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y 19:00 horas locales y tendrá como escenario el estadio Caliente.

México:21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (sábado 10)

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra CF America alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Abreu Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Xolos de Tijuana

Bajo el mando de Sebastián 'Loco' Abreu, los Xolos fueron una de las revelaciones del torneo Apertura 2025 y se metieron hasta los cuartos de final de la Liga MX tras superar el Play-In e incluso, tuvieron contra las cuerdas a Tigres, por lo que ahora, el objetivo en este nuevo semestre Clausura 2026 será superar lo hecho el año pasado.

El cuadro fronterizo aún no podrá contar con su fichaje estrella, el delantero venezolano Josef Martínez, el cual aún afina detalles para concretar su fichaje con Tijuana y poder ponerse a las órdenes del estratega uruguayo y encabezar el ataque del 'Xolaje' en este certamen.

Noticias de América

Las Águilas inician el 2026 con sed de revancha. El 2025 fue amargo para ellos, tras perder la final del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones, además de caer con LAFC y dejar pasar la oportunidad de ir al Mundial de Clubes de la FIFA y tanto en el Apertura 2025 como en la Concacaf Champions Cup, también fracasaron en su intento por alzar el título.

Se espera que en este duelo contra los Xolos de Tijuana haga su debut el recién llegado Rodrigo Dourado, a quien André Jardine conoce a la perfección de su etapa con el Atlético San Luis y quien espera, pueda ser la pieza que le faltaba al medio campo del América para ser un equipo más sólido.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

