Club América estaría interesado en el centrocampista del Seattle Sounders Obed Vargas

Sus actuaciones han fortalecido su caso como una opción a largo plazo para el equipo nacional de cara al ciclo de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista reciente, se le preguntó a Vargas sobre la posibilidad de representar a México en el escenario más grande del mundo, y dejó clara su ambición.

“Sí, es el sueño”, dijo Vargas. “Creo que todos los jugadores sueñan con jugar en un Mundial. Al estar tan cerca, mi objetivo es estar allí. Lucharé hasta la última convocatoria para que eso suceda.”

Esa ambición podría complicar las negociaciones con América, ya que la prioridad inmediata de Vargas no parece ser un movimiento a la Liga MX, siendo Europa un destino preferido. Aún así, ni el jugador ni su entorno han descartado escuchar lo que América pueda ofrecer, ya que el club busca restablecerse en la cima del fútbol mexicano.