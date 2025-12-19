Getty Images Sport
Club América estaría interesado en el centrocampista del Seattle Sounders Obed Vargas
No se espera que renueve
Los gigantes de la Ciudad de México están explorando opciones en el mediocampo mientras planifican la vida más allá de Jonathan dos Santos, cuyo ciclo actual en el club está llegando a su fin. ESPN informa que Vargas encaja en el perfil que están buscando, tanto en edad como en potencial a largo plazo.
El joven de 19 años está entrando en el último año de su contrato con Seattle y no se espera que renueve, lo que abriría la puerta para que negocie con otros clubes en un futuro cercano.
América está buscando un líder en el mediocampo
Vargas ha sido recientemente convocado a la selección nacional de México, y aunque ganarse un lugar en la Copa del Mundo de 2026 sigue siendo un objetivo desafiante, es ampliamente considerado como parte del futuro cercano de El Tri. Su campaña de 2025 fue particularmente fuerte, destacándose en múltiples competencias, incluyendo la Leagues Cup - que ganó - la acción de la liga de la MLS, la Copa Mundial de Clubes y la Copa Mundial Sub-20 celebrada en Chile, donde se destacó como uno de los jugadores más impresionantes de México.
Aspiraciones de la Copa del Mundo
Sus actuaciones han fortalecido su caso como una opción a largo plazo para el equipo nacional de cara al ciclo de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista reciente, se le preguntó a Vargas sobre la posibilidad de representar a México en el escenario más grande del mundo, y dejó clara su ambición.
“Sí, es el sueño”, dijo Vargas. “Creo que todos los jugadores sueñan con jugar en un Mundial. Al estar tan cerca, mi objetivo es estar allí. Lucharé hasta la última convocatoria para que eso suceda.”
Esa ambición podría complicar las negociaciones con América, ya que la prioridad inmediata de Vargas no parece ser un movimiento a la Liga MX, siendo Europa un destino preferido. Aún así, ni el jugador ni su entorno han descartado escuchar lo que América pueda ofrecer, ya que el club busca restablecerse en la cima del fútbol mexicano.
¿Cuál es el siguiente paso para los Sounders y el Club América?
Los Sounders están mirando hacia su temporada 2026 de la MLS y recibirán a los Colorado Rapids en su partido inaugural en casa el 22 de febrero. La nueva temporada del Club América comienza rápidamente después de los playoffs de la Apertura, con su Jornada 1 siendo un partido fuera de casa frente al Club Tijuana el 9 de enero.
