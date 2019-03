Xavi tampoco estará con Cataluña

El exjugador del Barcelona, ahora en el Al-Sadd, alega "compromisos" con su club y se une a los jugadores de Valladolid, Rayo y Huesca.

Xavi Hernández tampoco estará con Cataluña. Una de las figuras de la selección autonómica tampoco estará presente en el duelo amistoso contra la selección de , uniéndose a la lista encabezada por los jugadores del Valladolid, Rayo Vallecano y Huesca.

Así, acompaña en el parte de bajas a honbres como Álex Moreno, Alberto García, Masip, Sergio, Gallar o Enric Gallego. En este caso, también por motivos deportivos. El que fuera centrocampista del y la selección española alegó "compromisos" con su club, el Al-Sadd, para justificar su ausencia en el partido de Montilivi.

"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Cataluña - Venezuela. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido. En tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya", reza el comunicado del jugador catalán.