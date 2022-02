Xavi, sobre Pedri: "No he visto en el mundo un jugador como él"

El Barça volvió a exhibirse tras las victorias contundentes en Mestalla y en el Estadio Diego Armando Maradona ante el Valencia y el Nápoles, respectivamente. El conjunto azulgrana le venció 4-0 a Athletic Club de Bilbao y confirmó tanto su buena racha de resultados como las sensaciones positivas que viene dando el equipo en las últimas jornadas, en las que ha marcado 19 goles en seis partidos. De hecho, es el cuarto en los últimos seis encuentros que el Barcelona consigue marcar cuatro goles. Uno de ellos, esta noche, de un Ousmane Dembélé que se redimió ante la afición del Camp Nou.

Quién también hizo un partidazo extraordinario fue Pedri, aclamado por el público presente en el estadio y elogiado por un Xavi Hernández que le considera el mejor talento del mundo. Estas son sus reflexiones este domingo tras el partido:

Por qué puso a Dembélé: "He visto que no podíamos progresar por el medio. No encontrábamos el cuadrado y he pensado que tener a dos puñales por banda era mejor. Ferran tiene uno contra uno, pero es más de ir en profundidad, llegar de segunda línea y asociarse. He creído que con dos extremos estaríamos mejor y así ha sido. Tener dos extremos puros nos da esto, nos generan cosas por la banda. Balenziaga saltaba a Gavi y le decía a Adama que tenía que ir en profundidad para quedar uno contra uno con el central, pero no lo hemos encontrado. Marcelino trabaja muy bien el sistema defensivo. Nos ha costado mucho generar. Es el rival que tiene los mejores números. Hemos sido sólidos, ha sido un partido muy solvente del equipo".

El talento de Pedri: "Ya lo dije, a nivel de talento no he visto en el mundo un jugador como él. No existe. Lo digo con total sinceridad. A él no le gustan los elogios, es una persona muy humilde, lo digo con sinceridad. Están De Bruyne o Modric, pero este talento no lo he visto. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta, salvando las distancias. El talento que tiene no existe. Si hablamos de talento puro, es el mejor futbolista del mundo, sin duda".

Renovación de Dembélé: "No es una pregunta para mi, es una pregunta para el club y para Ousmane. Acaba contrato, ya lo sabéis. En el fútbol no se puede descartar nada. Esto cambia de la noche al a mañana. No podía jugar y está jugando. Son escenarios diferentes. Si está Ousmane, bien trabajado puede ser el mejor futbolista en su posición. Hoy ha hecho un golazo y dado dos asistencias. Esto lo puede hacer en cada partido. Renovar o no, depende de él y del club. No es momento de hablar si renueva o no, es momento de hablar de él. El equipo está bien, lo que me interesa es ensalzar el juego colectivo".

Camp Nou a favor de Dembélé: "Ha habido muy pocos pitos. Sí que una parte del público ha pitado. Es soberano y puede hacer lo que quiera, pero tiene que estar al lado de Ousmane. Siempre ayuda, es positivo, es un buen chico en el vestuario y hay que animarle. Puede ser decisivo como hoy, es el mejor Dembélé que hemos visto. Pido que le apoye, porque es un gran profesional".

El Barça no ha encajado: "Es importante porque da seguridad. La línea defensiva cada vez está más alta, nos atrevemos. Son hábitos que habíamos perdido y que estamos recuperando. Nos han generado poco o muy poco, es un punto positivo para nosotros. Ganar no es fácil y menos 4-0 contra un Athletic de Marcelino que trabaja muy bien".

Volver a disfrutar del juego: "Me emociona que la gente pueda disfrutar, que se sienta identificada con el equipo. Todo el mundo presiona, hay trabajo solidario. Se puede ganar, empatar o perder, pero por lo emnos la afición se va orgullosa del equipo. Ahora estamos muy bien física y mentalmente. La gente que nos para por la calle incluso nos da las gracias, y tampoco es eso. Que la gente se marche orgullosa ya es un éxito".

Rendimiento de Ferran Torres: "Ferran es un jugador que tiene gol, pero todo son dinámicas. No es todo marcar goles. Llega al área, trabaja para el equipo, está siempre en buena posición para generar espacios a los compañeros. Es un gran jugador y marcará goles, seguro, como lo ha hecho a lo largo de su carrera".