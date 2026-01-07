Wrexham vs. Nottingham Forest, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La historia de cuento de hadas en curso del equipo de la Championship, Wrexham, podría ver otro capítulo escrito aquí en la FA Cup contra sus rivales en turno, miembros de la Premier League, Nottingham Forest.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Wrexham vs Nottingham Forest, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Wrexham vs Nottingham Forest, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España y México, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App, Disney+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Wrexham vs Nottingham Forest

Copa - Copa SToK Cae Ras

El partido se disputa este viernes 9 de enero a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Racecourse Ground.

México: 13:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Estados Unidos: 14:30 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Wrexham suma 41 puntos en la tabla de la Championship, solo un punto detrás de los lugares de playoff, después de 26 partidos de una temporada maratónica de 46 partidos. La promoción a la tierra prometida de la Premier League sigue siendo un sueño realista, pero la oportunidad de dar una sorpresa en la FA Cup será su enfoque aquí. Están volando alto en confianza con cuatro victorias consecutivas en la liga. El delantero Sam Smith ha marcado en cada una de las últimas dos salidas.

Forest, por otro lado, detuvo una racha desastrosa de cuatro derrotas consecutivas en la Premier League el miércoles, con una victoria crucial contra West Ham, un resultado que ve al equipo de Sean Dyche avanzar siete puntos por delante de los Hammers y la zona de descenso.

Noticias del equipo y plantillas

