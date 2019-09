Wolves rinde homenaje a Raúl Jiménez y 'se hace mexicano' en su tercer uniforme

Los mexicanos en Europa tienen una facilidad para crear un fuerte vínculo con las instituciones que apostaron por ellos. Chucky Lozano y Andrés Guardado con el , el con Rafael Márquez o el Porto con Héctor Herrera. El nuevo romance es el que ha formado Raúl Jiménez con el , consagrándose rápidamente como el jugador más querido por la fanaticada.

El mexicano ya tiene una canción que sus aficionados crearon para él, y ahora el club decidió 'consentirlo' haciendo una camiseta totalmente inspirada en , lista para utilizarse como el tercer uniforme en la temporada 2019-20.

A través de las redes sociales los Lobos se encargaron de presumir la nueva equipación, e incluso catalogarse como "el equipo europeo más mexicano". Según informan, el jersey podrá adquirirse online en y en México.

Jiménez Rodríguez arrancó de la mejor forma la temporada 2019-20, marcando hasta el momento ocho goles en todas las competencias, desafiándose a superar los 17 goles que marcó el curso pasado.

Thanks to the very talented local designer and Wolves fan @mortimer_ben for creating our third kit artwork concept!



😍🙌 pic.twitter.com/mG9SsZn0CO