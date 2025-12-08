+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Marcos Moreno

Villarreal vs Copenhague, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Villarreal y Copenhague, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Villarreal recibe al Copenhague este miércoles 10 de diciembre en el Estadio de La Cerámica a las 18:45 horas, tiempo de España, como parte de la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Sigue aquí en directo el partido Villarreal vs Copenhague de la UEFA Champions League 2025-26

El conjunto del Submarino Amarillo llega tras derrotar en LaLiga el fin de semana al Getafe para afianzarse en la tercera posición de la competencia; sin embargo, en la Liga de Campeones su paso no ha sido el mejor y buscarán ganar por primera vez en la temporada en el torneo continental.

Por su parte, el equipo danés no ha tenido una buena temporada ni a nivel local ni internacional, siendo quinto en el fútbol de Dinamarca y estando fuera de momento, de zona de playoffs en la Champions League con solamente cuatro puntos sumados.

Aquí en GOAL te decimos cómo ver la transmisión de este partido, así como sus horarios

Cómo ver Villarreal vs Copenhague, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Fox y Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports en Argentina y Disney+ para el resto de países. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX Premium y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Villarreal vs Copenhgue

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de la Cerámica.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Villarreal contra FC Copenhague alineaciones probables

VillarrealHome team crest

4-4-2

Formación

4-1-4-1

Home team crestFCK
1
L. Junior
4
R. Marin
12
R. Veiga
3
A. Altimira
23
S. Cardona
17
T. Buchanan
6
M. Solomon
14
S. Comesana
18
P. Gueye
21
T. Oluwaseyi
19
N. Pepe
1
D. Kotarski
15
M. Lopez
20
J. Suzuki
5
G. Pereira
6
P. Hatzidiakos
7
V. Claesson
16
Robert
12
L. Lerager
36
W. Clem
11
J. Larsson
14
A. Cornelius

4-1-4-1

FCKAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Marcelino Garcia Toral

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Neestrup

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Villarreal

En Champions League, el Villarreal vive un presente muy contrastado con el que tiene en LaLiga, ya que no ha podido ganar ningún partido después de cinco jornadas disputadas y solamente suma un punto y se ubica en la antepenúltima posición de la tabla general, por lo que están obligados a la victoria para aún aspirar a estar en los playoffs.

De no obtener la victoria, el Submarino Amarillo prácticamente se despediría de sus posibilidades de estar en octavos de final del torneo continental y únicamente le restaría cumplir el trámite en sus últimos dos juegos, donde se enfrentarán al Ajax en casa y al Bayer Leverkusen en calidad de visitantes en el Bay Arena.

Noticias del equipo Copenhague

El Copenhague está a solamente dos puntos de la zona de playoffs de la UEFA Champions League, por lo cual, es clave que puedan quedarse con los tres puntos ante uno de los peores equipos de la competencia, para que lleguen con aspiraciones a las últimas dos fechas de la fase de liga.

El cierre de esta etapa para los daneses no pinta nada sencillo, ya que a continuación, estarán midiéndose al actual campeón de Italia, Napoli, en casa y finalmente, en la última jornada, se meten a la cancha del Camp Nou a enfrentarse al FC Barcelona.

Forma

VIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCK
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

