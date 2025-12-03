La Champions League ha contado con algunos de los mejores goleadores de la historia. Como la competencia de clubes de primer nivel en Europa y posiblemente en el mundo, es un escenario que ha sido adornado por innumerables iconos del fútbol.
Sensaciones impactantes como Raul y Andriy Shevchenko dominaron durante los años 90 y 2000, mientras que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevaron el arte de marcar goles a un nivel completamente nuevo. Aspirantes como Erling Haaland y Kylian Mbappe tienen la intención de emular a sus predecesores en medio de una dura competencia del veterano delantero Robert Lewandowski.
GOAL echa un vistazo a los máximos goleadores de la historia de la competición, desde la Copa de Europa inaugural en 1955.
¿Quién es el máximo goleador de la historia de la Champions League?
Como puedes ver en nuestra tabla a continuación, Ronaldo es el máximo goleador en la historia de la Champions League (incluida la Copa de Europa). Está seguido de cerca por su archirrival, Messi.
Hay una diferencia significativa entre esa pareja y el resto, el delantero del Barcelona Lewandowski sigue en tercer lugar.
Karim Benzema sigue en cuarto lugar, mientras que Raul completa los cinco primeros, con jugadores como Mbappe, Thomas Muller, Ruud van Nistelrooy y Haaland entre los mejores del resto.
Lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Champions League/Copa de Europa
|Rango
|Jugador
|Goles
|Apariciones
|1
|Cristiano Ronaldo
|140
|183
|2
|Lionel Messi
|129
|163
|3
|Robert Lewandowski
|105
|137
|4
|Karim Benzema
|90
|152
|5
|Raul
|71
|142
|6
|Kylian Mbappe
|64
|92
|7
|Thomas Muller
|57
|163
|8
|Ruud van Nistelrooy
|56
|73
|9
|Erling Haaland
|54
|53
|10
|Thierry Henry
|50
|112
|11
|Alfredo Di Stefano
|49
|58
|=12
|Mohamed Salah
|48
|93
|=12
|Andriy Shevchenko
|48
|100
|=12
|Zlatan Ibrahimovic
|48
|124
|=15
|Eusebio
|46
|65
|=15
|Filippo Inzaghi
|46
|81
|17
|Didier Drogba
|44
|92
|18
|Harry Kane
|45
|62
|=19
|Neymar
|43
|81
|=19
|Antoine Griezmann
|43
|110
|21
|Alessandro Del Piero
|42
|89
|22
|Sergio Aguero
|41
|79
|23
|Ferenc Puskas
|36
|41
|24
|Edinson Cavani
|35
|70
|25
|Gerd Muller
|34
|35
*Correcto a partir de los partidos jugados el 3 de diciembre de 2025
**La lista toma en consideración los datos desde 1955 hasta el presente
***Los jugadores en negrita aún están activos en la competencia
La composición de la lista de goleadores de todos los tiempos está compuesta mayormente por jugadores que están jugando o jugaron en la era moderna de la Liga de Campeones (es decir, desde 1992 en adelante), lo que ha añadido más partidos continentales al calendario actual. Específicamente, de los 25 jugadores en la lista anterior, 21 de ellos jugaron desde mediados de los años 90 en adelante.Getty Images
Sin embargo, a pesar de eso, todavía aparecen destacados dos jugadores que jugaron en la era pre-Liga de Campeones (cuando el torneo era conocido como la Copa de Europa), con el ex estrella del Real Madrid Alfredo Di Stefano y el ícono del Benfica Eusebio destacándose en y alrededor de los primeros 15.
Ferenc Puskas, que brilló para el Real Madrid en los años 50 y 60, también está entre los primeros 25. El ex delantero del Bayern Munich Gerd Muller estaba entre los primeros 20 antes de ser superado por Salah. A pesar de ser desplazado, ningún jugador se acercó remotamente al fenomenal promedio de goles por partido de Gerd Muller de 0.95, hasta la aparición de Haaland en 2019.
Puskas ostentaba una proporción de goles por partido de 0.85 y la de Di Stefano era de 0.84, mientras que la de Messi es de 0.79. Eso fue indudablemente el mejor en la era moderna hasta que apareció Haaland, marcando más de un gol por partido (1.02).