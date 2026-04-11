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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vídeo: Yamal supera a las estrellas de La Liga con un logro único

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
F. Torres
L. Yamal
España

La estrella del Barça sigue dominando

Lamine Yamal sigue brillando en La Liga. Este sábado el Barcelona enfrenta al Espanyol en la jornada 31.

Esta tarde, en la jornada 31, el Barcelona visita al Espanyol buscando ampliar a nueve puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que ayer empató 1-1 con el Girona.

El Barça se adelantó con dos goles de Ferran Torres en la primera parte, ambos tras asistencias de Yamal.

Según Squawka, Yamal es el primer jugador con 10 o más asistencias en La Liga esta temporada.

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La primera llegó en el minuto 10, cuando centró desde la esquina y Torres cabeceó a la red.

En el 25, el canterano, desde la derecha, puso el 11.º con el exterior a Torres, que remató de primera al fondo.

El Barça llegó al partido con 76 puntos, por 70 del Madrid.

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