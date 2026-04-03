Vídeo... Entre bastidores: la «acalorada» discusión de Conceição con un aficionado del Al-Ittihad de Yeda

El partido entre el Al-Ittihad de Yeda y el Al-Hazm, disputado el viernes por la tarde en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, fue escenario de un acalorado enfrentamiento entre el portugués Sergio Conceição y uno de los aficionados, lo que desató una gran polémica entre los seguidores y tensó el ambiente del encuentro.

Las cámaras de la cadena de televisión captaron a Conceição muy enfadado tras el gol de la ventaja marcado por el suplente Abdulrahman Al-Aboud, momento en el que se dirigió hacia la grada del «Al-Amid» y no dejó de hacer gestos, antes de que se calmara la situación.

Tras el partido, Consesao se dirigió a las gradas y abrazó a uno de los aficionados, lo que puso de manifiesto la existencia de una crisis entre ambas partes durante el encuentro.

El programa «Acción con Walid» se puso en contacto con el aficionado en cuestión para hablar de los detalles de la crisis, y este afirmó: «Atacé a Consesao durante el partido y le exigí que abandonara el club para provocar un cambio técnico antes de volver a la competición de la élite asiática».

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Y añadió: «Consesão me atacó con dureza tras marcar el gol de la ventaja ante Al-Hazm, pero volvió para disculparse por lo ocurrido tras el partido».

Y concluyó: «Consesão me explicó que el equipo está pasando por un momento difícil y pidió el apoyo de todos para salir de esta espiral».