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Bundesliga
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MHPArena
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VfB Stuttgart vs. Werder Bremen, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

VfB Stuttgart vs Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bundesliga

El VfB Stuttgart se enfrenta al Werder Bremen en la Bundesliga. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosUSA Network
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  • Acceda a la cadena oficial. Entre en la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
MHPArena

El VfB Stuttgart recibe al Werder Bremen en la Bundesliga en el MHPArena de Stuttgart. Sebastian Hoeneß y su equipo quieren volver a la senda de la victoria tras una etapa irregular en la liga.

El conjunto suabo ocupa actualmente el undécimo puesto de la clasificación de la Bundesliga y necesita puntos con urgencia para no perder el contacto con la mitad superior de la tabla. Su reciente e impresionante victoria por 4-2 a domicilio ante el Bayer Leverkusen le dio un impulso.

En el escenario europeo, el VfB sufrió recientemente un revés: cayó por 0-2 ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League, su primera derrota de esta temporada en la competición. El partido estuvo marcado por momentos tensos, entre ellos una trifulca entre jugadores y un controvertido debate sobre el volumen en el Rams Park.

El Werder Bremen viaja a Stuttgart como quinto clasificado y atraviesa un gran momento en la liga. Los de Daniel Thioune han convencido en sus últimos encuentros y también quieren sumar puntos en Stuttgart.

Con Niclas Füllkrug en sus filas, el Werder cuenta con uno de los delanteros más en forma de la liga. El atacante también es actualmente uno de los nombres más comentados en torno a la selección nacional y se espera que acapare la atención.

Aquí os contamos dónde podéis seguir en directo el duelo de Bundesliga entre el VfB Stuttgart y el Werder Bremen.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el VfB Stuttgart y el Werder Bremen?

El VfB Stuttgart suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo de Sebastian Hoeneß cayó por 0-2 ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League. Antes había logrado una gran victoria por 4-2 a domicilio frente al Bayer Leverkusen en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el VfB marcó siete goles y encajó nueve.

El Werder Bremen muestra una forma mucho más estable, con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, ganó por 2-0 a domicilio ante el Hoffenheim. Antes, el equipo de Daniel Thioune se impuso por 3-2 al Mainz 05. En total, el Werder marcó nueve goles y encajó seis en ese periodo.

VFB

VFB - Formulario

ATM
D1-1
BMG
L2-3
SCP
W0-1
B04
W2-4
GAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SVW

SVW - Formulario

BVB
D2-2
SCP
D2-2
M05
W2-3
BVB
L3-2
TSG
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: alineaciones

VfB Stuttgart contra Werder Bremen alineaciones probables

3-4-2-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formación
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotM. MittelstaedtM. MittelstaedtD. UndavD. UndavC. FuehrichC. FuehrichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingG. ProemelG. Proemelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisM. GruellM. GruellY. RegeerY. RegeerNiclas FüllkrugNiclas Füllkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
VfB Stuttgart

Once inicial

Werder Bremen

Manager

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: estado de forma

VFB

VFB - Formulario

ATM
D1-1
BMG
L2-3
SCP
W0-1
B04
W2-4
GAL
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SVW

SVW - Formulario

BVB
D2-2
SCP
D2-2
M05
W2-3
BVB
L3-2
TSG
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
F
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
F
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: las tablas de clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
10
HamburgoHamburgoHSV
9315820-1210
D
L
L
W
W
11
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91261223-115
D
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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