Cómo ver el River Plate vs Lanús con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Liga Profesional - 1/8 22 nov 2026 - 17:00

River Plate recibe a Lanús en la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Ponzio buscará prolongar su buena racha reciente en el Estadio Monumental.

River llega en un estado de forma aceptable. Tres victorias en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional le han mantenido en la lucha, aunque la derrota ante Boca Juniors a principios de noviembre recordó lo ajustados que son los márgenes a este nivel.

Lanús llega a este encuentro con una dinámica diferente. El equipo de Mauricio Pellegrino ha empatado tres de sus últimos cinco partidos, una racha que refleja que es difícil de batir, pero que le cuesta encontrar el momento decisivo.

El conjunto visitante ocupa el quinto puesto del grupo A del Apertura, mientras que River es segundo en el grupo B del Apertura. Ambos equipos tienen algo en juego a medida que la temporada argentina se acerca a su conclusión.

Para quienes quieran ver el River Plate vs Lanús en directo, la información sobre la retransmisión se detalla a continuación.

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