Ver EN VIVO ONLINE Francia vs. Dinamarca por el Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

En partido correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, Francia enfrenta a Dinamarca en el estadio 974.

Francia y Dinamarca se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio 974 como escenario, se presenta el actual campeón del mundo y candidato a repetir, frente a su rival más importante en el sector, pero que dejó que desear en su debut en el torneo.

Los Galos se presentan al compromiso después de vencer por marcador de 4-1 a Australia con un doblete de Olivier Giroud, además de goles de Adrien Rabiot y Kylian Mbappé. El equipo dirigido por Didier Deschamps es líder del grupo con tres puntos.

Por su parte, la Dinamita Roja igualó por 0-0 ante Túnez en la primera jornada. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand se encuentra igualado con las Águilas de Cartago en el segundo puesto del tablero con una unidad.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Francia - Dinamarca FECHA Sábado, 26 de noviembre ESTADIO 974 - Doha, Qatar HORARIO 13:00 (ARG, BRA, CHI), 11:00 (COL) 10:00 (MEX), 17:00 (ESP), 08:00 (PT) Y 11:00 (ET) (USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, en España se podrá disfrutar por la 1 TVE, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Francia y Dinamarca estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

FRANCIA

DINAMARCA



A confirmar.

A confirmar.