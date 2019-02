Valverde: "Hay que venir con la guardia alta, en Roma la bajamos"

El técnico del Barcelona admite errores hace un año pero advierte de que esta vez "estamos ansiosos por jugar y hacer las cosas bien".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en la sala de prensa del estadio del Olympique Lyonnais antes de la disputa de la ida de los octavos de final de la Champions League ante el cuadro local con la ausencia del lesionado Thomas Vermaelen pero con Samuel Umtiti ya con el alta médica, pendiente de probarse.

Tres años y medio sin ganar fuera. "La competición es dura y complicada, también se decía que no marcábamos fuera de casa y este año lo hemos hecho ante rivales importantes como el Tottenham o el Inter, tendremos un gran rival delante".

Prioridades. "Tenemos que hacer un gran partido e intentar ganar igual que harán ellos, no miramos al siguiente partido".

Lecciones de Roma. "Cuando llegamos a aquel partido todo el mundo hablaba de que era el rival más flojo y esos comentarios no nos ayudaron, solo habíamos perdido un partido en toda la temporada y la sensación era de que el equipo tenía mucha capacidad y en realidad la habíamos perdido, a esos partidos hay que venir con la guardia alta, no baja, creo que es algo a tener muy en cuenta".

Recuerdos de Roma. "No hemos hablado de ese partido durante mucho tiempo y tampoco queremos darnos latigazos".

¿Ansia? "Estamos ansiosos por jugar y eso es bueno, estamos presionados porque tenemos ilusión por ganar el título, porque todos la tienen, pero queremos pasar la eliminatoria".

Sequía Luis Suárez. "Cuando está en el campo sabemos que tendrá oportunidades y el rival también lo sabe, salió media hora y pudo marcar un hat-trick ante el Valladolid, el último partido que jugó fuera de casa fue contra el Inter y tuvo infinidad de situaciones, es muy importante por lo que se genera y lo que genera".

¿Pólvora mojada?. "Cada uno tiene su propia opinión y aunque en algún partido no hayamos creado muchas ocasiones somos un equipo que habitualmente juega al ataque".

Sueño Champions League. "Siempre piensas en el horizonte del mes de mayo, que hay ilusión por ganar cosas, pero el día a día hace que te concentres en lo que viene, tenemos ilusión por esta competición igual que la tienen muchos clubes europeos".

Lyon. "Llevamos tiempo esperando este partido, tenemos ganas de jugar esta eliminatoria y sabemos que el Lyon es un gran equipo que está haciendo una excelente competición, que no ha perdido ningún partido y en su casa son un equipo temible, será complicado".

Individualidades Lyon. "Tienen grandes jugadores, Mendy es un gran lateral, Fekir es fundamental, Depay y Traoré también son imporantísimos, pero lo que más me gusta es el estilo, es un equipo que ataca siempre".

Ausencia Fekir. "No voy a negar que es un jugador que puede resultar decisivo en cualquier partido, juega en la mediapunta y da asistencias y mete goles, descarga el juego ofensivo y es una baja importante para su equipo que tenemos que aprovechar".

Cómo evitar contrataques. "Lo ideal es no perder la pelota, luego tener un buen retorno y una buena presión tras perderlo es importante".

Umtiti. "No me ha insistido nada por estar, no hablo con él de este tema, viene porque tiene el alta médica y Thomas está lesionado, es un gran jugador, me preguntaban cuando no estaba y ahora también, que viene; está en la lista de veintiuno, luego será de dieciocho y al final veremos el once".

Coutinho y Dembélé juntos. "Es una posibilidad que puede suceder en algunos partidos o durante algunos partidos".

Victoria del Girona en el Bernabéu. "Aprovecho para felicitar al equipo de baloncesto por la Copa, en cuanto al rival nos beneficia que pierda puntos, estamos pendientes de ellos pero lo que nos importa es lo que hagamos nosotros, lo que se certifica es que la liga española es muy difícil y donde hay que ofrecer un gran nivel para lograr el título".