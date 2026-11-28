Cómo ver el Valencia vs Osasuna con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

El Valencia recibe a Osasuna en el estadio de Mestalla en un partido de LaLiga que enfrenta a un equipo de la mitad baja de la tabla con otro situado justo por encima.

El Valencia de Javier Aguirre ocupa el 17.º puesto y necesita dar continuidad a sus últimos resultados. Ganó 1-0 al Rayo Vallecano en su partido de liga más reciente y ha vencido en tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

Esa racha incluye una victoria por 6-0 ante el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey. La derrota por 3-0 frente al Real Madrid a principios de noviembre muestra lo irregular que ha sido su trayectoria.

Osasuna llega en el 13.º puesto a las órdenes de Jagoba Arrasate, tras ganar 1-0 al Málaga el 22 de noviembre. Fue su primera victoria en una serie de partidos en la que también perdió ante el Deportivo de A Coruña y el Sevilla.

Arrasate también tendrá que preparar el partido sin el defensa Alejandro Catena, que está sancionado. A continuación se enumeran otras bajas de ambos equipos.

El Valencia ganó 1-0 el enfrentamiento más reciente, disputado en Mestalla en marzo, por lo que Osasuna sabe qué le espera en Valencia.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de TV y cómo ver el partido en directo por streaming.

A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming para el Valencia vs Osasuna, para que elijas cómo verlo en directo.

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