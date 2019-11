Uriel Antuna llegará a Chivas para el Clausura 2020

El Rebaño logró hacerse de los derechos federativos del mediocampista de Gomez Palacio.

El proyecto deportivo que pretende Ricardo Peláez en para el Clausura 2020 va viento en popa y luego de semanas de negociaciones con Grupo Orlegi y lograron hacerse de los derechos federativos de Uriel Antuna.

Antuna llegará al Rebaño luego de un destacado semestre con el y Selección mexicana donde pudo figurar como titular con Guillermo Barros Schelotto y alcanzar el título de la 2019 con Gerardo Martino.

Más allá de que el LA Galaxy no se encuentra en competencia, el fichaje no se hará oficial hasta que no termine el torneo para el equipo de Luis Fernando Tena que se juega sus últimas cartas en el partido ante el , aunado a que esperan combinaciones de resultados para acceder a la liguilla.

En el último semestre, el futbolista de Durango disputó 34 partidos en la donde pudo anotar seis goles. Con el Tri jugó doce partidos en los que marcó seis goles.

Antuna es el tercer refuerzo que logra amarrar Peláez Linares con el Rebaño para el Clausura 2020, toda vez que cuenta con un acuerdo de palabra con por Víctor Guzmán y por Cristian Calderón.