Uriel Antuna sí está ilusionado por jugar en Chivas

El delantero confesó su deseo de jugar en el Rebaño, e incluso ya platicó con Ricardo Peláez.

Desde hace algunas semanas, mucho se ha especulado con el interés de en Uriel Antuna, aunque el club Rojiblanco no ha expresado ninguna postura y si es un jugador que entrará en los planes de Ricardo Peláez.

El que rompió el silencio fue el mismo futbolista, que en entrevista con Récord confimó que le ilusionaría la idea de llegar al Rebaño Sagrado: “Siempre he dicho que Dios me pone en el mejor lugar, pienso que voy a tener minutos de juego, oportunidad, ahí pienso que voy a ir, así sea el Galaxy o si me fuera para Chivas, es una decisión que tengo que tomar".

"Todos conocemos la historia de Chivas, lo que ha logrado, los jugadores que han estado, es uno de los más grandes de México, sí claro que me veo ahí", aseguró el Brujo, que su préstamo con LA Galaxy finaliza en diciembre, debiendo volver con el City Football Group, dueño de su carta.

Igualmente, el delantero de 22 años aseveró que ya platicó con Ricardo Peláez e incluso el directivo le presentó su proyecto, situación que agradaría a Antuna y podría convencerlo de ser el fichaje bomba del Deportivo Guadalajara para el Clausura 2020.