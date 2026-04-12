Una estrella del Barcelona decide marcharse... y la Liga saudí está a la espera

Uno de los jugadores más destacados del Barcelona ha decidido dejar el club al final de esta temporada, tras ver reducido su papel con el entrenador Hansi Flick.

Según el diario Sport, la pérdida de protagonismo de Marc Casado es evidente: apenas juega unos minutos y su presencia se ha vuelto marginal.

Se ha perdido siete de los últimos doce partidos, a pesar de las rotaciones por lesiones, y no fue titular en el derbi ante el Espanyol.

El regreso de Gavi tras su lesión ha aumentado la competencia en el centro del campo, y el técnico siempre le prefiere en los partidos clave, una situación que Casado, de 22 años, no está dispuesto a soportar otro año sin minutos que le permitan crecer.

Además, el club aún no le ha propuesto renovar su contrato, que vence en 2028, y no hay planes de negociar.

Ante esta situación, el centrocampista catalán ha decidido dejar el Camp Nou tan pronto como acabe la temporada, y nada parece capaz de hacerle cambiar de idea.

Según Sport, la Liga saudí es, de momento, su destino más probable, al mostrar varios clubes interés en ficharlo.

Todos esperan conocer la cifra que pida el Barcelona, que podría rondar los 20 millones de euros, mientras que su continuidad en LaLiga parece complicada por la ausencia de ofertas atractivas.



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