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Hansi FlickGetty Images
Hussein Hamdy

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Un regreso espectacular salva a Flick en el partido contra el Atlético de Madrid

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El Barcelona busca una nueva victoria para afianzarse en el liderato de la Liga

El alemán Hans Flick ha dado a conocer la convocatoria de su equipo para el partido contra el Atlético de Madrid, que se disputará hoy sábado, en la jornada 30 de la Liga española.

En la convocatoria de Flick, Jules Koundé y Alex Balde han recibido el alta médica tras recuperarse de sus lesiones.

El Barcelona no podrá contar en el partido de hoy con Frenkie de Jong, Rafeña y Andreas Christensen, todos ellos lesionados.

La convocatoria completa del Barcelona es la siguiente:

Porteros: Juan García, Ciesney, Eder Alire.

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Defensa: Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martín - Koundé - Eric García - Xavi Espart.

Centro del campo: Gavi, Pedri, Ferran López, Casado, Olmo, Bernal, Tomi.

Delanteros: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Barge.

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