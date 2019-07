Un argentino reforzará al Sonsonate

Los cocoteros ya tienen al sustituto de Armando Polo en la delantera.

Armando Polo, el goleador histórico del Sonsonate, dejó al equipo para enrolarse con el Santa Tecla FC, pero los cocoteros no se durmieron y ya tiene el sustituto.

El argentino David Boquín jugará por los próximos dos torneos cortos con los cocoteros, el delantero proviene del Club Atlético Colegiales de la Tercera División del fútbol de .

El jugador explicó sus características de juego: “No soy mucho de área, me gusta crear las opciones fuera del área y cerrar las jugadas con gol”.

Recién llegó al país y se integró a la pretemporada: “Llegué ayer a El Salvador, no pude hacer fútbol con el equipo, me estoy adaptando al clima, El Salvador es muy caliente, me estoy adaptando al calor y conociendo al grupo”.