Última hora sobre la situación de Kane de cara al partido contra el Real Madrid

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, intenta recuperarse a tiempo para el esperado partido contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, a pesar de sufrir una lesión en el tobillo.

El delantero, de 32 años, se perdió la derrota de Inglaterra en el partido amistoso contra Japón (0-1), el martes por la noche en Wembley, tras sufrir la lesión durante los entrenamientos.

Además, ya había sido reservado anteriormente durante el empate (1-1) ante Uruguay en la primera mitad de la concentración.

El máximo goleador de la Bundesliga se presentó hoy en el entrenamiento del Bayern y participó con normalidad, lo que aumenta sus posibilidades de llegar a tiempo para el partido.

Según la última información de Sky Sports, hay muchas posibilidades de que el delantero inglés juegue en el Santiago Bernabéu.

Y añadió: «Harry Kane está muy cerca de estar listo para el partido de mañana contra el Real Madrid».

Kane es una pieza clave en la alineación del entrenador Thomas Tuchel, ya que ha marcado 78 goles con la selección. Los últimos partidos de la selección inglesa han puesto de manifiesto su importancia, ante la caída de la eficacia ofensiva en su ausencia, especialmente con la proximidad de la fase final del Mundial este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Kane ha registrado una cifra impresionante esta temporada, ya que ha marcado 53 goles con su club y la selección de su país en 45 partidos, lo que hace que su posible ausencia sea motivo de gran preocupación para el club bávaro, que lidera la Bundesliga con una ventaja de 9 puntos sobre su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund.