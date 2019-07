Troglio: "La goleada es una casualidad"

El entrenador de Olimpia habló después del triunfo 4-0 sobre Honduras Progreso y dijo que deben ser humildes a pesar del resultado.

Pedro Troglio debutó oficialmente como entrenador de Olimpia con una goleada 4-0 sobre Honduras Progreso. El técnico argentino habló después del partido y le puso paños fríos a la euforia para mantener la humildad.

"Cuando el partido se pone 4-0 se distorsiona. El que va ganando ya no hace lo mismo, se relaja, y el que pierde se la juega mucho en defensa. La goleada es una casualidad, no es la realidad del fútbol de hoy ganar 4-0, así que debemos ser humildes y sencillos, no creernos que cuatro goles te hacen un fenómeno. Hay que trabajar cada partido como si fuera el último", declaró Pedro.

Y analizando el partido, agregó: "Hay cosas positivas, cosas que hemos trabajado para mejorar. Le dimos algunas posiblidades al rival de marcar cuando el partido estaba tranquilo. Ganar en una cancha tan complicada es un gran inicio y hay que seguir ganando, es lo único que sirve para mantener el liderzgo de la tabla".

Por último, Troglio manifestó su alegría por el debut con victoria. "Este es el equipo que queremos, sobre todo el de los primeros 30 minutos, después tuvimos un bajón tras el 2-0 y les dimos la posibilidad de acercarse con algún tiro de afuera. Es normal, hacía mucho calor. Es bueno mantener el arco en cero. Sería injusto e ingrato de parte mía con mis jugadores decir que no estoy contento de haber tenido un inicio así en esta cancha", concluyó.