Tottenham vs. Borussia Dortmund, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Tottenham y el Borussia Dortmund se enfrentan este martes 20 de enero, a las 21:00 horas (tiempo de España), en el Tottenham Hotspur Stadium, Inglaterra, por la séptima jornada de la Champions League 2025/26.

Cómo ver Tottenham vs Borussia Dortmund, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por FOX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Noticias y alineaciones probables

El Tottenham llega al partido en un momento complicado, estando cinco juegos sin victoria, generando gran presión sobre el técnico Thomas Frank. En la Champions League los ingleses ocupan la 11ª posición con 11 puntos, cerca de la zona de clasificación para los octavos. Entre todo esto, el club enfrenta una gran crisis de ausencias, no pudiendo contar con 11 de sus jugadores.

Mientras tanto, el Borussia Dortmund llega con los mismos 11 puntos y en 10º lugar en la tabla de la Champions. En la temporada, los alemanes vienen en una fase mejor, estando siete juegos sin perder. El equipo se ha destacado por su poder ofensivo, pero con una defensa muy debilitada.

El juego debe ser equilibrado, con los dos equipos buscando un lugar entre los primeros ocho y no pudiendo dejar más puntos escapar.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso y Spence; Gray y Bergvall; Odobert, Xavi Simons y Tel; Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton y Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha y Svensson; Adeyemi y Brandt; Fábio Silva. Técnico: Niko Kovac.

Ausencias

Tottenham

La lista es larga: Dejan Kulusevski, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus y Richarlison siguen lesionados. Dominic Solanke, Radu Dragusin y Bissouma no están inscritos en la Champions. Pape Sarr aún no ha regresado de la Copa Africana de Naciones. El recién llegado Conor Gallagher solo puede ser inscrito en la próxima fase y por último, Van de Ven está suspendido.

Borussia Dortmund

Aaron Anselmino, Marcel Sabitzer y Ramy Bensebaini están fuera por lesión.

Hora de inicio del partido Tottenham vs Borussia Dortmund

Liga de Campeones - Champions League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hotspur.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

