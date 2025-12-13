Toluca vs Tigres, Final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toluca recibirá a Tigres este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez como parte de la final de vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo la final de vuelta Toluca vs Tigres del torneo Apertura 2025

Tras un duelo muy parejo en la ida, Toluca llega con desventaja de un gol a este compromiso, en donde espera que la localía sea un factor a su favor para remontar la serie y poder coronarse bicampeón del futbol mexicano y así empatar a Chivas como el segundo equipo con más títulos de liga en México.

Cabe recordar que para la final, la posición de la tabla ya no es criterio de desempate, por lo que en caso en que el global entre los Diablos Rojos y el equipo de la UANL termina empatado, habrá tiempos extras y en caso de ser necesario, tiros desde el punto penal para determinar al nuevo monarca de la competencia.

Aquí en GOAL te decimos cómo seguir este partido, así como sus horarios y transmisión:

Cómo ver Toluca vs Tigres , por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi Estados Unidos TUDN, Vix Premium, Univisión, CBSSN, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Vix Premium, Univisión, CBSSN, Fubo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Toluca vs Tigres

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Nemesio Diez

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nemesio Díez.

México:19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (lunes 15)

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Tigres alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed Alineación probable Suplentes Manager G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Toluca

El Toluca intentará entrar a la historia del futbol mexicano para ser el cuarto bicampeón en la era de los torneos cortos y emular lo hecho previamente por Pumas, León, Atlas y América y en el camino, igualar a Chivas con doce títulos del futbol mexicano, siendo así los segundos máximos ganadores solamente por detrás del América.

Alexis Vega apunta a poder tener minutos en este partido si así lo decide Antonio Mohamed, luego de haberse perdido toda la Liguilla por una lesión. El seleccionado nacional pese a no estar al 100%, desea aportar en el duelo más importante de la campaña de los Choriceros.

Noticias de Tigres

Los Felinos van por un título de liga más. Tras su última conquista en el Clausura 2023 ante Chivas, dos años más tardes una vez más están en la pelea por el campeonato y la posibilidad de igualar a Cruz Azul en el historial de palmarés del futbol mexicano con nueve Ligas MX.

Además, leyendas como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán estarían ante posiblemente su última oportunidad de erigirse campeones con el conjunto de la UANL, después de comandar al equipo Felino a lo largo de una década llena de éxitos a nivel nacional e internacional. Guido Rodríguez también busca entrar a la historia de la institución como el primero en ser campeón de liga como jugador y entrenador.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

