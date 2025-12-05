Toluca vs. Rayados de Monterrey, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toluca recibe a Rayados de Monterrey este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez dentro de la semifinal de vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Toluca vs Rayados de Monterrey por la semifinal de vuelta del torneo Apertura 2025

El Toluca fue el mejor equipo a lo largo de la fase regular al terminar como líder general del fútbol mexicano y en la Liguilla, buscará confirmarse como el máximo candidato al título de la Liga MX para acceder a la gran final y buscar el bicampeonato.

Los Rayados por su parte, saben que el criterio de desempate de la posición en la tabla no les favorece, por lo que están obligados a vencer en la serie a los Diablos Rojos y mantener intacto el sueño de su sexto campeonato de liga.

Al ser dos de las plantillas más caras de todo México, se espera un encuentro explosivo para disputarse el boleto a la final que cierra el año en la Liga MX después de muchas emociones.

Cómo ver Toluca vs Rayados de Monterrey, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix, Fox One, Tubi Estados Unidos TUDN, Vix Premium, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix, Fox One y Tubi, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Vix Premium y Univisión.

Hora de inicio de Toluca vs Rayados de Monterrey

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Nemesio Diez

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nemesio Díez.

México:19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 7)

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Monterrey alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Rayados espera que la fuerte inversión económica por fin pueda dar resultados, pues han gastado una importante cantidad de dinero en tiempos recientes en fichajes como Sergio Ramos, Anthony Martial, Sergio Canales, Lucas Ocampos, entre otros, con el objetivo de tratar de acabar con la sequía de seis años sin ser campeones de Liga MX.

En caso de caer, este partido marcaría el fin del ciclo de Sergio Ramos en México, ya que se ha reportado que el legendario futbolista español no continuará con 'La Pandilla', pues desea volver a Europa y tratar de ganarse un lugar en la lista final de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo del 2026.

Noticias de Toluca

Toluca ha vuelto a ser protagonista del futbol mexicano bajo el mando de Antonio Mohamed, quien ahora quiere hacer a los 'Escarlatas' bicampeones de México, algo que solamente Pumas, Atlas y América han logrado hacer en la era de los torneos cortos que inició en 1996.

Para este segundo juego de la serie, Alexis Vega sigue siendo duda con los 'Diablos Rojos' por lesión, algo que ya preocupa a los aficionados del equipo 'Choricero', debido a que el seleccionado mexicano no juega desde las últimas jornadas de la fase regular del Apertura 2025.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

