Tigres vs Toluca, Final del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tigres recibe a Toluca este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la ida de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Universitario.

En una serie donde hubo dramatismo en los minutos finales, el equipo de la UANL logró imponerse a Cruz Azul en las semifinales gracias al 2-2 global en donde la posición en la tabla los benefició y ahora, están a las puertas de un nuevo titulo del futbol mexicano, el cual sería el noveno en su historia.

Por su parte, Antonio Mohamed se ratificó como un experto en las semifinales al superar esta instancia y dejar en el camino a su antiguo club, Rayados de Monterrey, para soñar con el Bicampeonato del Toluca en apenas su segundo torneo como director técnico de los Diablos Rojos.

¿Quién se queda con el título de México? ¿Toluca podrá sumarse a la lista de bicampeones o Tigres se coloca en el top 4 de los más ganadores?

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi Estados Unidos Telemundo, Universo, Fox Deportes, Estella TV, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium, Fox One, Tubi, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo, Universo, Fox Deportes, Estella TV y Fubo.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Liga MX - Apertura Playoff Estadio Universitario/El Volcan

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Universitario.

México:20:00 horas

Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas España:03:00 horas (viernes 12)

Noticias de Tigres

Los Tigres solamente han perdido un juego en lo que va del semestre en el 'Volcán', por lo que esperan que su casa sea una fortaleza para sacar ventaja en una serie que pinta muy pareja y en la que intentarán empatar a Cruz Azul con nueve títulos de liga, para así estar en el top 4 de los clubes más ganadores en la historia de la Liga MX.

Además, Guido Pizarro quiere hacer historia con los de la UANL y convertirse en la primera persona en ser campeón de liga como jugador y entrenador del equipo, pues el argentino alzó el campeonato en cuatro oportunidades como futbolista profesional con la camiseta de los Felinos.

Noticias de Toluca

Toluca se confirmó como el favorito al título al ser líder general de la competencia y ahora, instalarse en la gran final del futbol mexicano, aún y cuando no contó con uno de sus mejores elementos, Alexis Vega, durante toda la Liguilla y el cual, aún es duda para poder ver acción en la serie por el campeonato.

Los Diablos Rojos también podrían empatar a Chivas como el segundo máximo ganador de México con 12 títulos, además de que Antonio Mohamed va por su quinta Liga MX para colocarse como uno de los técnicos más exitosos en México, tras proclamarse campeón en cuatro equipos diferentes: Xolos de Tijuana, América, Rayados de Monterrey y Toluca.

