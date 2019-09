Tevez admitió qué hace para "soportar" ser suplente

El Apache se refirió a su rol actual dentro del plantel de Boca.

Luego de la gran victoria como visitante ante San Lorenzo que le permitió a Boca recuperar la punta de la Superliga, Carlos Tevez, que fue suplente e ingresó sobre el final del clásico, se refirió a su rol actual en el plantel que conduce Gustavo Alfaro.

"Cuando a uno le toca, tiene que dar lo mejor. Nos llevamos un triunfo muy valioso", aseguró el experimentado delantero del Xeneize apenas finalizado el partido, para luego explicar cómo hace para 'soportar' el no ser titular: "Estoy en mi casa. Uno cuando está en la casa de uno, cuando querés esta camiseta, se banca un montón de cosas".

En la misma línea, el Apache señaló: "Antes capaz no me las bancaba. Hoy estoy acá, tranquilo, siempre soy agradecido a la gente de Boca que me sostiene y me da ganas".