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Tebas condena los cánticos «ofensivos para el islam»... y se solidariza con Yamal

Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Amistosos
L. Yamal
España
Egipto

Amplias críticas al comportamiento de la afición española ante Egipto

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, se pronunció sobre los incidentes racistas que se produjeron durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado el martes por la noche, en el marco de la preparación de ambos equipos para el Mundial de 2026.

El partido terminó en empate a cero, pero los aficionados presentes en el estadio silbaron durante la interpretación del himno nacional de la selección egipcia y luego lanzaron cánticos ofensivos contra el islam.

El Gobierno español, así como la Federación Española de Fútbol y numerosas personalidades españolas, entre las que destacan Luis de La Fuente, seleccionador de La Roja, y la estrella del equipo, Lamine Yamal, condenaron lo ocurrido en el estadio.

La policía de Cataluña abrió una investigación sobre esos hechos, que provocaron reacciones airadas en Egipto, España y otros países.

Tebas declaró en declaraciones exclusivas al diario saudí «Okaz»: «Lo que hicieron algunos aficionados españoles frente a Egipto es muy grave y no tiene justificación alguna».

Y añadió: «Los cánticos racistas representan a una minoría de aficionados, y no a la gran mayoría de la afición del fútbol español».

Tebas respaldó el mensaje del estrella de la selección española, Lamine Yamal, afirmando: «El mensaje de Yamal fue muy acertado».

Yamal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su indignación hacia quienes lanzaron esos cánticos, a los que calificó de «ignorantes» y «racistas».

Yamal dijo: «Soy musulmán, alabado sea Dios. Ayer se escucharon en el estadio cánticos que decían: “Quien no salte es musulmán”… Sé que estos cánticos iban dirigidos al equipo rival y no a mí personalmente, pero, como musulmán, considero que es un comportamiento irrespetuoso e inaceptable».

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