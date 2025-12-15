Talavera vs. Real Madrid, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Talavera recibe a Real Madrid este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio El Prado, por los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Sigue aquí en directo el Talavera vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2025-26

El Talavera consiguió su lugar en la ronda de los 32 mejores después de vencer por marcador de 2-1 a Málaga en la segunda ronda, con un doblete de Sergio Montero.

Por su parte, los Merengues hacen su primera presentación en la edición actual del torneo nacional, gracias a su condición de participante en la Supercopa de España. Los Blancos fueron finalistas la campaña pasada y no levantan el trofeo desde 2023. Tienen 20 títulos de Copa del Rey en sus vitrinas.

Cómo ver Talavera vs Real Madrid, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de La 1 TVE y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo no tiene señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Talavera vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio El Prado.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Talavera

El Talavera se encuentra en una situación complicada en la Primera Federación, donde son penúltimos en el Grupo A.

Es la primera vez en su historia que el Talavera logra clasificar a los dieciseisavos de final, siendo su mejor participación la tercera ronda en la temporada de 2017-18.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues buscan salir del mal momento que viven y su reciente victoria frente a Alavés ha sido un paso en la dirección correcta. Xabi Alonso ganó tras el triunfo.

“Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido. Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones. Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien", expresó.

El duelo de copa podría ser una buena oportunidad para que Alonso pueda darle un respiro a una plantilla muy mermada y descubrir si tienen soluciones viables a su disposición en el Castilla, de cara a una segunda mitad de temporada en la que no tendrá margen de error, mientras los rumores con los nombres de sus posibles sustitutos siguen apareciendo por toda la prensa.

