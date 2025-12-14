+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Real Madrid Alaves GFX 2025Getty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Alaves: Un Kylian Mbappé sobrehumano y un Rodrygo resurgente alivian la presión sobre Xabi Alonso mientras los Blancos logran una victoria vital

Kylian Mbappé anotó otro gol para continuar con su temporada individual sobrehumana y Rodrygo rompió su sequía goleadora en La Liga cuando el Real Madrid se impuso tarde a un bien entrenado equipo de Alavés. Los hombres de Xabi Alonso necesitaban un resultado para salvar el trabajo de su entrenador, y aunque carecían de calidad, momentos individuales de brillantez consiguieron el trabajo en una vital victoria fuera de casa por 2-1.

El Real Madrid tuvo mucho el balón en las primeras etapas, pero admitidamente poco que mostrar. Si este era realmente el partido para salvar el trabajo de Xabi Alonso -como muchos lo habían presentado-, entonces la intención no parecía realmente estar allí. Kylian Mbappé básicamente cambió eso por sí solo. En el momento en que Madrid tuvo algo de espacio en ataque, aprovecharon. Mbappé recibió el balón en la izquierda, se cortó por dentro entre dos hombres y marcó para darles una ventaja de 1-0.

Casi lo echaron a perder en la segunda mitad. Un error defensivo permitió a Carlos Vicente correr por detrás y remató superando a un indefenso Thibaut Courtois. Pero cuando todo parecía perdido, Rodrygo dio un paso adelante. Vinicius Jr se lanzó por la izquierda, cruzó al centro, y su compatriota brasileño remató para su primer gol en La Liga desde enero. Debería haber habido otro poco después cuando Gonzalo García erró un pase hacia un Mbappé completamente abierto. Brahim Díaz también falló al final del partido.

Esta fue otra actuación descuidada de Madrid, y aún no han establecido una verdadera identidad bajo Alonso. Aún así, es un resultado que alivia la presión sobre el español y mantiene al Real a cuatro puntos de los líderes de La Liga, el Barcelona.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio de Mendizorroza...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Toni Rudger Real Madrid 2025Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Hizo un par de paradas acertadas. No pudo hacer nada con el gol del Alavés.

    Federico Valverde (6/10):

    Estuvo en todas partes, pero sin ser particularmente efectivo. Cubrió mucho terreno, pero le faltó un poco de calidad en ataque. 

    Raúl Asencio (5/10):

    Un poco imprudente a veces y podría haber mantenido su posición con más facilidad. 

    Antonio Rüdiger (5/10):

    No hizo mucho para ayudar a su lateral izquierdo inexperto al adelantarse y permitir que Vincente se colara por detrás para el empate del Alavés. 

    Valde (6/10):

    Un debut completo mixto. Mantuvo el ritmo y ganó algunas entradas, pero a veces se mostró inestable. 

    • Anuncios
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Ordenado en la base del mediocampo. Ganó sus duelos, mantuvo el balón en movimiento. Ha mejorado bajo Alonso. 

    Arda Güler (5/10):

    Nuevamente discreto. Él y Bellingham intentan ocupar los mismos espacios con demasiada frecuencia. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Una actuación de mediocampo muy trabajadora. Nada demasiado llamativo, pero hizo el trabajo sucio de maravilla. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Rodrygo (7/10):

    Tranquilo hasta que anotó el gol decisivo. Ha demostrado su valor últimamente, y ahora tiene dos goles en dos partidos después de su gol en la Champions League contra el Man City en la semana. 

    Kylian Mbappé (8/10):

    Proporcionó el momento de brillantez individual necesario para darle a Madrid una ventaja de 1-0. Peligroso durante todo el partido. Está anotando por diversión en este momento.

    Vinicius Jr (7/10):

    Intermitente en el juego. A veces impreciso, pero entregó la asistencia que ganó el partido. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y Entrenador

    Dean Huijsen (5/10):

    Una salida rápida para recuperar la forma física.

    Gonzalo García (5/10):

    Falló un balón que habría puesto el juego fuera de alcance.

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo suficiente tiempo para marcar una diferencia.

    Franco Mastantuono (N/A):

    No tuvo suficiente tiempo para marcar una diferencia.

    Xabi Alonso (7/10):

    Madrid no fue genial pero lucharon por el entrenador y consiguieron un resultado, para alivio de Alonso. Aún parece que está a un mal resultado de ser despedido, aunque.

Copa del Rey
CF Talavera de la Reina crest
CF Talavera de la Reina
TAL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Copa del Rey
Alavés crest
Alavés
ALA
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0