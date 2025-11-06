+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoArsenal
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Sunderland vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Sunderland y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Sunderland recibe a Arsenal este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio de Luz, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Sunderland vs. Arsenal de la Premier League 2025-26

Los Gatos Negros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Everton en la fecha 10, con goles de Granit Xhaka. El equipo dirigido por Kristjaan Speakman es cuarto en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, los Gunners vencieron por 2-0 a Burnley en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Viktor Gyökeres y Declan Rice. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es líder en la tabla con 25 unidades.

Cómo ver Sunderland vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosUniverso, Peacock, NBC, TeleXitos, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock, NBC, TeleXitos y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Sunderland vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Stadium of Light

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Luz.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Sunderland contra Arsenal alineaciones

SunderlandHome team crest

5-4-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestARS
22
R. Roefs
17
Reinildo
5
D. Ballard
32
T. Hume
6
L. Geertruida
20
N. Mukiele
34
C
G. Xhaka
27
N. Sadiki
25
Bertrand Traoré
28
E. Le Fee
18
W. Isidor
1
D. Raya
6
Gabriel
12
J. Timber
33
R. Calafiori
2
W. Saliba
36
M. Zubimendi
7
C
B. Saka
41
D. Rice
19
L. Trossard
10
E. Eze
23
M. Merino

4-2-3-1

ARSAway team crest

SUN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Le Bris

ARS
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Sunderland

Los Gatos Negros son la grata sorpresa de la temporada, dentro del top 4 y con solo una derrota en sus últimos cinco juegos.

Noticias del Arsenal

Los Gunners vienen de un triunfo en Champions League, donde mantienen el paso perfecto y la portería imbatida. Además, el juvenil Max Dowman se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la competición, con 15 años y 308 días.

Cómo llegan al partido

SUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/0
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

SUN

Últimos partidos

ARS

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

3

Goles marcados

14
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0