Summerville hace unas declaraciones sorprendentes poco antes del Mundial

Crysencio Summerville se ha puesto el listón muy alto, según una entrevista con Voetbal International. El extremo, que prepara con la selección holandesa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, admite que ya tiene un chef a su servicio.

Se ríe al escuchar el término «Equipo Summerville»: «Ja, Equipo Summerville, qué buen término, me lo quedo. Trabajo con especialistas en varios ámbitos», admite el extremo de la Oranje.

El delantero del recién descendido West Ham lo explica: «Tengo un fisioterapeuta, asesores empresariales, un equipo de comunicación y un chef. Todos me permiten concentrarme solo en el fútbol».

Para él es lógico tener un experto en alimentación. «La nutrición es clave para un deportista de élite. Lo contraté al llegar al West Ham. Tres días a la semana cocina en mi casa y, tras los partidos, prepara comida de recuperación y batidos».

El menú se adapta a lo que su cuerpo necesita cada día. «Quiero aprovechar todo lo que me haga mejor jugador», afirma el ambicioso internacional holandés.

«En el Leeds United analizaba los partidos con un colaborador y en el West Ham lo hacía con especialistas del club. Trabajo así en mi desarrollo en todos los ámbitos», explica el delantero holandés que juega en Inglaterra.

Se espera que sea titular el domingo ante Japón en el debut mundialista. Ronald Koeman ya le dio la confianza en los amistosos contra Argelia y Uzbekistán.