Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

Cómo ver Uzbekistán vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uzbekistán y Colombia se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que aparecen a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Azteca de Ciudad de México acoge el debut de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026, cuando Uzbekistán recibe a Colombia en un duelo que marcará el tono de la fase de grupos para las dos naciones.

Para Uzbekistán, el escenario no podría ser más imponente. Los Lobos Blancos se convierten en la primera nación de Asia Central en disputar una Copa del Mundo, un hito histórico logrado tras una campaña clasificatoria que incluyó una contundente victoria de 3-0 sobre Qatar para sellar su billete directo. Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador, asume el reto de preparar a un equipo que llega al máximo escenario con hambre de demostrar su nivel.

Colombia, en cambio, regresa al torneo con la confianza de quien sabe lo que es brillar aquí. Los Cafeteros terminaron terceros en la clasificación sudamericana bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, con 28 goles anotados en toda la fase de clasificación. El equipo lleva la creatividad de James Rodríguez como eje central y la velocidad de Luis Díaz como arma principal en ataque.

Los colombianos llegan con mejor forma reciente. Sus últimos cinco partidos arrojan tres victorias, incluidas una goleada 3-1 ante Costa Rica y un cómodo 2-0 frente a Jordania. Uzbekistán, por su parte, cayó 2-1 ante Países Bajos y 2-0 ante Canadá en sus dos últimas pruebas previas al torneo, aunque también registra victorias ante Venezuela y Gabón.

En la clasificación del Grupo K, Colombia ocupa el primer puesto mientras Uzbekistán figura cuarto antes de que arranque la competición. Con Portugal y la República Democrática del Congo completando el grupo, perder puntos en el debut podría resultar muy costoso para cualquiera de los dos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Fabio Cannavaro tiene una baja confirmada en Uzbekistán: Jaloliddin Masharipov no estará disponible por lesión. El once proyectado sitúa a Utkir Yusupov bajo palos, con una defensa formada por Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Farrukh Sayfiev. El centro del campo contará con Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev y Otabek Shukurov, mientras que Abbosbek Fayzullayev y Akmal Mozgovoy acompañarán a Eldor Shomurodov en la línea ofensiva.

Néstor Lorenzo no tiene lesionados ni sancionados reportados en Colombia. El once titular previsto coloca a Camilo Vargas en portería, con Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Johan Mojica y Jhon Lucumí en defensa. Richard Ríos y Jefferson Lerma formarán el doble pivote, con Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias apoyando a Luiz Suárez en ataque. Se actualizará cualquier novedad que surja antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uzbekistán llega al debut mundialista con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. La derrota más reciente fue un 2-1 ante Países Bajos el 8 de junio, y antes de eso cayeron 2-0 frente a Canadá. En el lado positivo, los Lobos Blancos vencieron 3-1 a Gabón en marzo y empataron 2-2 con China en enero. En total, marcaron ocho goles y encajaron siete en esos cinco partidos.

Colombia presenta una racha más sólida, con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un 2-0 ante Jordania el 7 de junio, seguido de un 3-1 sobre Costa Rica a principios de ese mismo mes. La derrota 1-3 ante Francia y el 1-2 frente a Croacia en marzo son los únicos tropiezos del periodo. Los Cafeteros anotaron nueve goles y recibieron seis en esa serie de partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Uzbekistán y Colombia. El duelo del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K de la Copa del Mundo, Colombia ocupa la primera posición, mientras que Uzbekistán figura en el cuarto puesto antes del inicio de la competición.