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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

La final de la Liga de Campeones entre PSG y Arsenal se puede ver en vivo a través de los siguientes servicios de televisión y streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Puskas Arena de Budapest acoge este sábado la final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Arsenal, un duelo que enfrenta al campeón de la Ligue 1 con el recién coronado monarca de la Premier League.

El Arsenal llega a Budapest en el mejor momento de su historia reciente. Mikel Arteta ha construido un equipo que acaba de romper una sequía doméstica de 22 años al conquistar la Premier League, y su plantilla aterriza en Hungría con una confianza colectiva que pocos equipos han exhibido en una final europea.

Arteta no oculta el respeto que siente por su rival en el banquillo. El técnico español ha reconocido abiertamente su admiración por Luis Enrique, a quien considera un ejemplo para cualquier entrenador, recordando con afecto los años que compartieron en el Barcelona. Ese vínculo personal añade una capa de interés humano a un duelo que ya tiene suficiente sustancia deportiva.

El PSG, por su parte, llega como un equipo forjado en las ideas de Luis Enrique: intensidad colectiva, presión alta y una dependencia cada vez menor de individualidades. Khvicha Kvaratskhelia ha sido el jugador más determinante de esta edición de la Champions League y llega a la final como la gran amenaza del conjunto parisino.

Para el Arsenal, ganar esta noche en Budapest significaría algo más que un título europeo. Completar el doblete en la misma temporada en que pusieron fin a dos décadas sin ganar la liga colocaría a este equipo en la conversación de los más grandes en la historia del club.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión que lo transmite y la hora exacta del pitido inicial.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con varios jugadores para la final. Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier y Ousmane Dembele están todos descartados por lesión. El técnico asturiano apunta a un once con Matvey Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Lucas Beraldo, Marquinhos y Lucas Hernández, y un mediocampo en el que Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz tendrán responsabilidades centrales. Kvaratskhelia y Desiré Doué acompañarán a Gonçalo Ramos en la zona ofensiva según el once proyectado.

En el lado del Arsenal, Mikel Arteta también afronta la final con bajas importantes. Ben White, Jurrien Timber y Noni Madueke no estarán disponibles. El técnico vasco alinearía a David Raya en la portería, con una defensa que incluye a Gabriel, William Saliba, Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Declan Rice y Myles Lewis-Skelly formarían el doble pivote, con Bukayo Saka y Eberechi Eze apoyando a Viktor Gyökeres en ataque. Se informará de cualquier novedad adicional conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 47 Q. Ndjantou Lesiones y suspensiones 4 B. White

Forma

El PSG llega a la final con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Paris FC en la Ligue 1, aunque antes de ese tropiezo encadenaron dos victorias consecutivas ante Lens y Brest. En la Champions League, su último resultado fue un empate 1-1 ante el Bayern de Múnich, lo que refleja la solidez del equipo en Europa a pesar de la irregularidad doméstica. En total, el PSG ha marcado seis goles y encajado seis en ese período.

El Arsenal, en cambio, llega en estado de forma excepcional. Los gunners han ganado sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota, con victorias ante Crystal Palace, Burnley, West Ham y Fulham en la Premier League, además del triunfo por 1-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En ese período han marcado siete goles y solo han encajado dos, incluyendo tres limpias de portería. Su solidez defensiva y su capacidad para ganar partidos ajustados son las señas de identidad de este Arsenal en su mejor momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos clubes favorecen al PSG. El último enfrentamiento directo, disputado en la Liga de Campeones en mayo de 2025, terminó con victoria parisina por 2-1, después de que el PSG también se impusiera en el partido de ida de esa eliminatoria por 0-1 en el Emirates. Sin embargo, el Arsenal ganó el único precedente de la temporada anterior en Champions, cuando se impuso por 2-0 en casa en octubre de 2024. De los cinco encuentros registrados entre ambos equipos en esta competición, el PSG acumula tres victorias frente a una del Arsenal, con un empate, lo que convierte Budapest en el escenario donde los gunners buscan revertir una tendencia reciente que no les ha sido favorable.

Clasificación

En la clasificación final de la fase de liga de esta Champions League, el Arsenal terminó como líder indiscutible, mientras que el PSG cerró en undécima posición, lo que ilustra la diferencia de rendimiento entre ambos en la fase regular de la competición.