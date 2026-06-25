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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Paraguay vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Paraguay y Australia se puede ver en directo a través de Disney+, Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Australia se enfrentan en un partido decisivo del Grupo D del Mundial 2026, este 26 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Con el cupo a los octavos de final en juego para ambas selecciones, el encuentro llega cargado de tensión y con consecuencias directas en la clasificación.

Los Socceroos llegan como segundos del grupo con tres puntos y diferencia de goles neutral, después de caer 2-0 ante Estados Unidos en su segundo partido. Tony Popovic vio cómo su equipo encajaba un autogol en el minuto 11 antes de que Alex Freeman sentenciara el resultado justo antes del descanso en Seattle.

Paraguay, en cambio, protagonizó una de las remontadas más dramáticas de la fase de grupos. Tras la derrota inicial por 4-1 ante Estados Unidos, La Albirroja venció a Turquía 1-0 gracias a un gol de Matías Galarza a los 65 segundos de partido, aguantando con diez hombres durante toda la segunda parte tras la expulsión de Miguel Almirón.

Esa victoria tiene un precio. Almirón cumple sanción y no estará disponible para este partido, privando a Gustavo Alfaro de su jugador más creativo en el momento más exigente del torneo.

Los números son claros: una victoria australiana sella su clasificación automática como segundo del grupo. Un triunfo paraguayo los catapulta por encima de los Socceroos. Un empate deja a Australia en una posición cómoda con cuatro puntos, mientras que Paraguay dependería de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

La gran baja confirmada de Paraguay es Miguel Almirón, quien cumple un partido de sanción tras su expulsión directa en el tiempo añadido del primer tiempo ante Turquía. El técnico Gustavo Alfaro no ha reportado lesiones en su plantilla. El once probable proyectado sitúa a Orlando Gill bajo palos, con Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa, acompañados por Juan Cáceres. En el mediocampo, Andrés Cubas y Matías Galarza forman el doble pivote, con Diego Gómez, Mauricio e Isidro Pitta completando el bloque, y Julio Enciso asumiendo las responsabilidades creativas.

Por parte de Australia, el técnico Tony Popovic no registra bajas por lesión ni suspensión. El once proyectado apunta a Patrick Beach en portería, con Harry Souttar, Cameron Burgess y Alessandro Circati como trío central de defensas. Jordan Bos y Jason Geria actuarían como carrileros, con Connor Metcalfe y Aiden O'Neill en el centro del campo. Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler y Mohamed Toure completarían el equipo. Se espera más información sobre la alineación definitiva conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Miguel Almirón Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Paraguay acumula dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante Turquía el 20 de junio, con el gol de Galarza al inicio del encuentro. Antes de eso, sufrieron la derrota por 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio en el arranque del Mundial. En amistosos previos, La Albirroja goleó 4-0 a Nicaragua el 5 de junio y cayó 2-1 ante Marruecos en marzo, aunque también sumó un triunfo 1-0 frente a Grecia en esa misma ventana.

Australia presenta dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos, con nueve goles marcados y solo tres encajados. Su partido más reciente fue la derrota por 2-0 ante Estados Unidos el 19 de junio. Antes, los Socceroos habían arrancado el torneo con un sólido 2-0 ante Turquía el 14 de junio. En amistosos, empataron 1-1 con Suiza el 6 de junio, cayeron 1-0 ante México el 31 de mayo y golearon 5-1 a Curazao en marzo. El balance defensivo de Australia, con solo tres goles concedidos en cinco partidos, es notablemente más sólido que el de su rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones según los registros disponibles, ambas en partidos amistosos. El encuentro más reciente tuvo lugar el 9 de octubre de 2010, cuando Australia venció a Paraguay por 1-0. El único otro precedente data del 7 de octubre de 2006 y terminó con empate a uno. Australia no ha perdido ninguno de los dos duelos, con una victoria y un empate en su haber.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo D, Paraguay ocupa la tercera posición y Australia la segunda antes de este partido decisivo.