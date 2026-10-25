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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Spotify Camp Nou acoge este domingo el Clásico de La Liga entre Barcelona y Real Madrid, un duelo que llega cargado de tensión deportiva y con mucho en juego en la clasificación.

El Barcelona de Hansi Flick entra al partido como líder indiscutible, con nueve victorias en nueve jornadas de Liga y buscando un récord histórico: diez triunfos consecutivos al inicio de una temporada, una marca que superaría la mejor arrancada de Los Blancos en la temporada 1968-69. Sin embargo, la derrota ante el Paris Saint-Germain a mitad de semana dejó algunas dudas defensivas que Flick deberá resolver, especialmente con bajas importantes en la zaga.

El técnico alemán ha confirmado que su plan para frenar a Kylian Mbappé pasa por el trabajo colectivo y la compacidad. "Lo importante es nuestro posicionamiento, sin balón y con balón", declaró Flick, quien también elogió a sus jóvenes defensores Cubarsí y Espart como pilares del sistema. El lateral Xavi Espart, respaldado por su exentrenador en La Masia Pau Moral, tiene el encargo de neutralizar al joven Yan Diomande en el carril derecho.

El Real Madrid de José Mourinho llega con un impulso renovado. Cuatro victorias consecutivas, incluida una goleada 4-1 ante el RB Leipzig en Champions, han devuelto la confianza a un vestuario que a mediados de septiembre se encontraba cuarto en la tabla tras caer en el derbi ante el Atlético. Mourinho ha pedido paciencia y ha rechazado las comparaciones con el Barcelona, argumentando que su proyecto aún está en construcción. "Esto es el inicio de un producto", señaló el técnico portugués.

Los visitantes afrontan el viaje a Cataluña sin Vinicius Junior, suspendido, y con Rodrygo y Raúl Asencio en la enfermería. Pese a ello, Mourinho no cambiará su esquema para neutralizar a Lamine Yamal. "Respetamos a los grandes jugadores, pero no vamos a cambiar nuestra esencia por ninguno de ellos", afirmó. Por su parte, el portero Thibaut Courtois encendió la mecha previa al partido al asegurar que el Madrid respeta a los rivales "al contrario que el otro lado".

Con seis puntos de ventaja para el Barcelona y la posibilidad de que Madrid recorte distancias o se quede a nueve, el Clásico de este domingo tiene sabor a duelo decisivo en la carrera por el título. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona afronta el Clásico con una lista de bajas notable en defensa. Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric García y Roony Bardghji están descartados, lo que obliga a Flick a mantener la línea defensiva juvenil que actuó ante el PSG. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo y Xavi Espart formando la defensa, y Pedri, Fermín López y Anthony Gordon en el centro del campo junto a Lamine Yamal, Rodri y Raphinha.

El Real Madrid también llega mermado. Rodrygo y Raúl Asencio están lesionados, mientras que Vinicius Junior cumple sanción y no podrá participar. El once previsto de Mourinho contaría con Thibaut Courtois en portería, una defensa formada por Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, y un centro del campo con Arda Güler, Yan Diomande y Aurélien Tchouaméni. Federico Valverde, Jude Bellingham y Kylian Mbappé completarían el bloque ofensivo.

Forma

El Barcelona llega al Clásico con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, la única derrota siendo la caída ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en Champions League el pasado 20 de octubre. Antes de ese tropiezo europeo, el equipo de Flick había goleado al Real Betis por 5-2 y al Getafe por 3-0 en Liga, acumulando 15 goles a favor en esos cuatro triunfos. En total, los azulgranas han anotado 16 goles y encajado 7 en sus últimos cinco encuentros, lo que refleja tanto su poderío ofensivo como cierta fragilidad defensiva reciente.

El Real Madrid, por su parte, encadena cuatro victorias consecutivas tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 a finales de septiembre. Los blancos han sumado 13 goles en esos cuatro partidos, incluyendo el 4-1 ante el Sevilla en Liga y el 4-1 ante el RB Leipzig en Champions, donde marcaron Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé y Diomande. El equipo de Mourinho llega al Camp Nou con el mejor momento de forma de su temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos es la victoria del Barcelona por 2-0 en el Camp Nou, en La Liga del pasado mes de mayo de 2026. En el último Clásico disputado en Madrid, correspondiente a la temporada 2025-26, el Real Madrid se impuso por 2-1. Mirando los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona acumula tres victorias por una del Madrid, con un total de 14 goles a favor de los azulgranas y 10 para los blancos en esa serie.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Real Madrid se encuentra en tercera posición, con seis puntos de diferencia entre ambos antes de este enfrentamiento directo.