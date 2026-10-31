Dónde ver el Barcelona vs Alavés en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Barcelona recibe al Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para los azulgranas. Hansi Flick necesita una respuesta contundente de su equipo tras las recientes derrotas ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y ante el Real Madrid en el clásico liguero. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Alavés en vivo hoy

El Barcelona vs Alavés se puede ver en directo a través de Disney+. Accede a la plataforma mediante el enlace disponible para no perderte ningún detalle del partido desde el Spotify Camp Nou.

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Acerca del encuentro

Los culés siguen líderes con 27 puntos, pero su ventaja sobre el Atlético de Madrid se ha reducido a solo dos puntos. El Madrid, por su parte, se sitúa a tres, lo que convierte cada jornada en un paso en falso potencial. Perder terreno ante un Alavés que llega con hambre no entra en los planes de Flick.

Para intentar recuperar sensaciones, el cuerpo técnico y la plantilla celebraron una barbacoa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, una iniciativa liderada por el capitán Raphinha y Rodri para reforzar la unidad del vestuario. El mensaje interno es claro: asumir lo ocurrido y seguir adelante juntos.

El Alavés, séptimo en la tabla, no atraviesa su mejor momento. Los de Quique Sánchez Flores han perdido tres de sus últimos cinco partidos en liga y llegan al Camp Nou con la necesidad de sumar puntos para no alejarse de los puestos europeos. El conjunto vitoriano sabe que este tipo de visitas son las más difíciles del calendario.

Flick afronta el partido con una lista de bajas notable en defensa. Kounde, Christensen, Eric García y otros están fuera, lo que obliga al técnico alemán a ajustar su bloque defensivo con recursos limitados. La presión sobre los titulares disponibles es máxima.

Noticias de los equipos y escuadras

Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Eric García, Jules Kounde, Dani Olmo, Andreas Christensen ni Xavi Espart por lesión. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con Cancelo, Gerard Martin, Cubarsí y Balde en defensa, Rodri y Pedri en el centro del campo, y Gordon, Yamal, Fermín López y Raphinha en ataque.

Por parte del Alavés, Quique Sánchez Flores no dispondrá de Facundo Garcés ni Mikel Rodríguez. El once visitante proyectado sitúa a Sivera en portería, con Tenaglia, Koski, Valentini e Ibáñez en la línea defensiva, Aleñá, Blanco y Pérez en el medio, y Rebbach, Boyé y Antonio Martínez en la delantera.

Forma

El Barcelona llega al partido con un registro de dos victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue ante el Real Madrid por 2-1 en Primera División el 25 de octubre. Antes de eso, cayeron ante el PSG por 4-2 en la Champions League. Las victorias ante el Real Betis (5-2) y el Getafe (3-0) muestran la capacidad goleadora del equipo, aunque la solidez defensiva ha flaqueado en los grandes duelos.

El Alavés acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su última salida terminó en empate a uno ante el Málaga el 23 de octubre. Los visitantes han concedido goles en cuatro de sus cinco últimos partidos, lo que refleja una fragilidad defensiva que el Barcelona querrá explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 13 de mayo de 2026 en Vitoria, donde el Alavés venció al Barcelona por 1-0 en Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos, el Barcelona ha ganado tres veces y el Alavés una, con un empate no registrado en este periodo. Los azulgranas han marcado siete goles en esos duelos y encajado tres.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición mientras que el Alavés se encuentra en el séptimo puesto.