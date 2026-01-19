Sporting Lisboa vs. PSG, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En Lisboa, el Paris Saint-Germain juega mucho más que un simple partido de fase de liga. Frente al Sporting CP, los parisinos buscan una confirmación inmediata en la escena europea, con el objetivo de asegurar un lugar directo entre los ocho mejores de la Liga de Campeones. El calendario entra en su fase decisiva. Con solo dos partidos más por disputar, el PSG sabe que tiene una rara oportunidad de asegurar rápidamente su futuro continental. Siempre y cuando no fallen en el césped del Estadio José Alvalade.

El PSG quiere validar su boleto europeo

El campeón de Europa en título avanza con autoridad en esta fase de liga. Cuatro victorias, un empate y solo una derrota componen el recorrido parisino hasta ahora. Una base sólida, pero aún frágil en la clasificación. Actualmente tercero, el PSG solo tiene un punto de ventaja sobre el primer equipo en repechaje, lo que le da a este desplazamiento una importancia capital.

A pesar del revés concedido frente al Bayern Múnich (1-2) en noviembre, el equipo de Luis Enrique supo reaccionar. El éxito espectacular contra Tottenham (5-3) dejó huella, antes de compartir los puntos en un partido más cerrado en el césped de Bilbao (0-0) justo antes del receso. Dos resultados que mantuvieron a París en la cima de la tabla, sin ofrecer un colchón cómodo.

Un contexto nacional contrastado

En la escena nacional, el PSG sigue ocupando el segundo lugar de la Ligue 1, a un punto del RC Lens. El viernes, los parisinos enviaron un mensaje claro al dominar a Lille (3-0), unos días después de una frustrante eliminación en dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el Paris FC (0-1). Un recordatorio, rápidamente borrado por una actuación seria y controlada.

El Sporting CP juega su supervivencia en el top 8

Enfrente, el Sporting CP no es un mero observador. Decimocuartos en la fase de liga, los lisboetas se encuentran a solo dos puntos del octavo lugar. Un éxito frente al PSG reavivaría totalmente sus ambiciones de clasificación directa para los octavos de final.

Bajo la dirección de Rui Borges, el Sporting ha demostrado que sabe responder en las grandes citas europeas, especialmente contra el OM (2-1) y el Club Brujas (3-0). Las limitaciones se han hecho evidentes frente a los pesos pesados, como en la derrota contra el Bayern de Múnich (3-1). En el campeonato, el club sigue sólido, segundo detrás del FC Porto, con una victoria clara contra Casa Pia (3-0) el pasado fin de semana.

Cómo ver Sporting Lisboa vs PSG, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina y Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Sporting Lisboa vs PSG

Liga de Campeones - Champions League Estadio Jose Alvalade

El partido se disputa este martes 20 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jose Alvalade.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo del Sporting

Por su parte, el Sporting CP deberá lidiar con numerosas ausencias para este partido de prestigio. Morten Hjulmand está suspendido, mientras que Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Fotis Ioannidis y Nuno Santos están indisponibles por lesión. A pesar de este contexto, Rui Silva llega con un aumento de confianza, gracias a una portería a cero obtenida recientemente contra Casa Pia en la Liga Portugal.

Delante de él, se espera que Gonçalo Inácio contenga los ataques parisinos. En el plano ofensivo, Francisco Trincão, decisivo en tres de los últimos cuatro encuentros del Sporting, espera confirmar esta dinámica en la Liga de Campeones. Geny Catamo será también una amenaza a tener en cuenta: brillante con Mozambique en la CAN, ha encadenado perfectamente con su club firmando un doblete en su regreso.

Información sobre el equipo del Paris SG

El Paris Saint-Germain se presentará con un grupo reducido para este encuentro europeo. Lucas Hernandez sigue suspendido y cumple su segundo partido de indisponibilidad en la Liga de Campeones. A esto se suman las bajas por lesión de Matvey Safonov, Kang-In Lee y Quentin Ndjantou. Ausentes en el último partido de liga, João Neves sigue siendo una duda, al igual que Achraf Hakimi, quien acaba de regresar de la CAN. A pesar de estos parámetros, Luis Enrique mantiene altas ambiciones para este desplazamiento.

El técnico parisino puede apoyarse en la solidez mostrada por Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa en las últimas semanas. En el mediocampo, Vitinha confirma partido tras partido su excelente dinámica. Otra señal positiva, Ousmane Dembélé atraviesa un periodo de gran éxito. En plena confianza, el delantero parisino ha anotado cinco goles en sus últimas cinco apariciones, incluyendo un doblete ante el LOSC, adornado con una vaselina de gran clase. Buscará prolongar esta serie en el escenario europeo.

En esta proyección, el PSG podría alinearse con Chevalier en la portería, una línea defensiva compuesta por Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes, un mediocampo articulado alrededor de Ruiz, Vitinha y Mayulu, y un trío ofensivo formado por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos

SCP Último partidos PSG 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Paris Saint-Germain 4 - 2 Sporting de Lisboa 2 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

