Sporting Kansas City no cierra la puerta a fichaje de José Juan Macías

José Juan Macías, quien no ha tenido oportunidad con el Getafe de España pues no entra en los planes del director técnico Quique Sánchez Flores e incluso ha trascendido que se habría firmado su baja con los Azulones, podría tener una oportunidad para continuar con su carrera con Sporting Kansas City de la Major League Soccer de Estados Unidos.

La baja de Alan Pulido por nueve meses después de una cirugía en la rodilla izquierda ha llevado al equipo de Peter Vermes a buscar nuevo delantero, puerta que se abre para el canterano del Guadalajara, de quien se rumoró podría llegar al CSKA de Moscú.

"Conocemos muy bien al jugador, lo hizo bien en México, en Concacaf con la Sub 17, con el equipo Sub 20, el equipo olímpico, sabemos que tiene contrato con Getafe en préstamo, no estoy seguro de la situación actual del jugador, sabemos de sus capacidades, es un jugador de calidad, está en muy buena edad, pero es lo único que puedo decir al respecto”, explicó Brian Bliss, directivo de Sporting Kansas City, en entrevista con GOAL.

"Sólo estamos buscando un jugador, es el delantero, el goleador, tenemos una plaza abierta, espacio presupuestario y ese es el número 9 para la temporada, que ayude a compensar la pérdida de Alan, esperamos cerrar al jugador y llegue antes de la temporada. Desafortunadamente el tiempo ha pasado, sabemos que vamos a tener a todos los jugadores en la temporada, no en pretemporada, así que vamos bien”, agregó.

Señaló que deberán contar con dicha incorporación antes del arranque de la temporada: "Hicimos algunas decisiones fuertes, algunas por temas financieros, la edad. Los jugadores que anunciamos serán buenas incorporaciones. Tenemos un buen grupo. Esperamos en las próximas tres semanas tener un nuevo ‘9’ para la temporada. Las expectativas del equipo, de los aficionados, de los dueños es estar en lo más alto de la temporada".

Explicaron lo complicado que será cubrir la baja de quien fue su mejor goleador desde su fichaje en 2020: “Mira, es difícil reemplazar a Alan, es muy difícil, la temporada pasada sabes que tuvimos muchos jugadores contribuyendo al gol, jugadores como Johnny Russell, Daniel Salloil, Alan, eran tres jugadores goleadores, tenemos todavía a Daniel Sallói, Johnny Russell, quizá pueda venir un jugador más en dicha posición. Conozco nuestras expectativas. Peter demanda mucho de los jugadores. Terminamos muy bien la temporada. Estamos listos para el reto".

"Alan es una pieza importante. Cuando jugaba y estaba bien, era una parte integral del equipo, el equipo se está uniendo muy bien, otras áreas del campo que necesitábamos fortalecer, aún estamos buscando una pieza para ayudar a reemplazar a Alan un poco. El equipo está entrenando bien, tuvimos un buen partido la semana pasada, la dirección de la pretemporada es bastante buena, tenemos grandes expectativas", puntualizó.

Bliss confía que será positivo el regreso de Pulido cuando pueda reincorporarse al club: "Estuve en Arizona, estuve cuando Alan estuvo ahí, tiene una buena mentalidad, evidentemente estaba cabizbajo, contento que fue una cirugía exitosa. Es una parte importante del equipo, tiene una gran personalidad. Estamos seguros de que volverá mejor".

Pese a haberse ubicado en los primeros puestos de conferencia, los dirigidos por Sporting Kansas City se quedaron lejos del título, siendo uno de los contendientes por la capacidad de su plantilla además del rendimiento mostrado en 2021.