Sorteo de la quinta ronda de la FA Cup: fecha, hora, equipos, retransmisión en directo y cómo verlo

Con la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26 que se disputará este fin de semana, la quinta ronda se acerca rápidamente y eso significa que tenemos otro sorteo que esperar con ansias.

De los treinta y dos equipos participantes, solo quince pasarán a la siguiente ronda, y los grandes equipos estarán desesperados por evitar el destino de equipos como el Manchester United y el Tottenham, que quedaron eliminados en la ronda anterior.

Aquí, GOAL te ofrece la información clave antes del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup 2025-26.

Fecha y hora del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup

La FA aún no ha confirmado la fecha y la hora exactas del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, pero suele celebrarse durante la retransmisión de la última jornada, que en este caso sería el lunes 16 de febrero de 2026. La ceremonia del sorteo suele tener lugar antes o después de un partido en directo y el lunes ese partido es el Macclesfield contra el Brentford. Actualizaremos esta sección una vez que se confirmen la fecha y la hora del sorteo.

Retransmisión en directo y canal de televisión del sorteo de la quinta ronda de la FA Cup

Es probable que el sorteo se pueda ver en directo y de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de la FA Cup y en sus diversas plataformas de redes sociales.

En el Reino Unido también se retransmitirá en directo por TNT Sports, mientras que ESPN+ lo retransmitirá en Estados Unidos.

Lista de emisoras de la FA Cup en todo el mundo

¿Qué equipos participan en el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup?

Los siguientes equipos participarán en la quinta ronda de la FA Cup:

Wrexham o Ipswich Town

Hull City o Chelsea

Burton Albion o West Ham

Southampton o Leicester City

Burnley o Mansfield Town

Norwich City o West Brom

Port Vale o Bristol City

Manchester City o Salford City

Aston Villa o Newcastle United

Liverpool o Brighton

Birmingham City o Leeds United

Grimsby Town o Wolves

Stoke City o Fulham

Arsenal o Wigan Athletic

Oxford United o Sunderland

Macclesfield o Brentford

Partidos de la cuarta ronda de la FA Cup e información televisiva

A continuación puedes ver los partidos de la cuarta ronda, incluidos los canales de televisión y las retransmisiones en streaming.

¿Cuándo se disputarán los partidos de la quinta ronda de la FA Cup?

Una vez realizado el sorteo, los equipos tendrán alrededor de un mes para prepararse: los partidos de la quinta ronda se disputarán durante el fin de semana del 6 al 9 de marzo.

