Sonsonate busca entrenador

Los cocoteros volvieron a perder en el Clausura 2019.

Nelson Ancheta fue separado del Sonsonate tras la derrota del pasado sábado contra Firpo en Usulután. El resultado negativo provoco que los pamperos le recortarán la diferencia en la tabla acumulada a un punto.

“Yo no he presentado ninguna renuncia. Hoy me lo comunicaron. Si ellos quieren separarme, ellos sabrán lo mejor. Estábamos haciendo un buen trabajo, el equipo estaba jugando bien, pero los resultados no acompañaban”, expresó Ancheta a Juego Directo.

En la fecha 9, Sonsonate recibirá de local al Audaz, otro equipo que está con crisis de resultados positivos en la liga salvadoreña.